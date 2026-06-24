Селак присуствовао пленарној сједници Петербуршког међународног правног форума

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак присуствовао је данас пленарној сједници XIV Петербуршког међународног правног форума у Санкт Петербургу, одржаној под називом „Међународно право – привилегија првих или право једнаких?“.
Пленарна сједница окупила је високе представнике правосуђа, академске заједнице и извршне власти из више од 50 земаља свијета, а била је посвећена савременим изазовима међународног права, улози међународних институција и принципу равноправности држава у међународним односима.
У оквиру пленарног засједања обратио се замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев, који је говорио о актуелним питањима међународног правног поретка и изазовима са којима се суочавају савремене државе и међународне институције.
Пленарној сједници присуствовала је и предсједница Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић.
Боравећи у Руској Федерацији, министар Селак наставља низ значајних састанака са највишим представницима правосудних и државних институција.
Током данашње посјете Санкт Петербургу састао се са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Зоркином, са којим је разговарао о унапређењу сарадње и размјени искустава у области уставног судства и заштите уставног поретка.
Селак је данас одржао и састанак са замјеником министра правде Руске Федерације, током којег су разматране могућности јачања сарадње у области правосуђа, размјене стручних искустава и унапређења институционалних веза.
Посјета Руској Федерацији биће настављена и наредних дана у оквиру програма XIV Петербуршког међународног правног форума, једног од најзначајнијих међународних скупова посвећених правним питањима и развоју правних система.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч28
Најновије
21
11
21
03
20
56
20
51
20
49
Тренутно на програму