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Селак присуствовао пленарној сједници Петербуршког међународног правног форума

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 20:26

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Селак присуствовао пленарној сједници Петербуршког међународног правног форума
Фото: Ustupljena fotografija

Министар правде Републике Српске Горан Селак присуствовао је данас пленарној сједници XIV Петербуршког међународног правног форума у Санкт Петербургу, одржаној под називом „Међународно право – привилегија првих или право једнаких?“.

Пленарна сједница окупила је високе представнике правосуђа, академске заједнице и извршне власти из више од 50 земаља свијета, а била је посвећена савременим изазовима међународног права, улози међународних институција и принципу равноправности држава у међународним односима.

У оквиру пленарног засједања обратио се замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев, који је говорио о актуелним питањима међународног правног поретка и изазовима са којима се суочавају савремене државе и међународне институције.

Пленарној сједници присуствовала је и предсједница Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић.

Боравећи у Руској Федерацији, министар Селак наставља низ значајних састанака са највишим представницима правосудних и државних институција.

Током данашње посјете Санкт Петербургу састао се са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Зоркином, са којим је разговарао о унапређењу сарадње и размјени искустава у области уставног судства и заштите уставног поретка.

Селак је данас одржао и састанак са замјеником министра правде Руске Федерације, током којег су разматране могућности јачања сарадње у области правосуђа, размјене стручних искустава и унапређења институционалних веза.

Посјета Руској Федерацији биће настављена и наредних дана у оквиру програма XIV Петербуршког међународног правног форума, једног од најзначајнијих међународних скупова посвећених правним питањима и развоју правних система.

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Таг :

Горан Селак

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