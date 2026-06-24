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Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске

24.06.2026 19:40

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Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске
Фото: ATV

Питање електронског идентитета и дигиталних сертификата није техничко питање, него питање суверенитета, безбједности и заштите података грађана Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

"Зато нећемо дозволити да се под изговором модернизације заобилазе закони, шире надлежности институција којима то не припада и отвара простор за манипулацију идентитетима, приступ системима и подацима Републике Српске.

УИО је искоришћена као инструмент такве централизације. Незаконите активности на издавању дигиталних сертификата без јасног правног основа нису никакав технолошки напредак, него покушај да се кроз правну несигурност, мимо закона и надлежности, на мала врата успостави контрола над дигиталним идентитетом грађана и додатно развласти Република Српска - написао је Додик на Иксу.

Како је навео, Република Српска ће инсистирати да свака област дигиталне идентификације буде уређена искључиво у складу са уставним надлежностима. Свако ко покуша да мимо тога успоставља контролу над дигиталним идентитетом грађана, улази у зону правне несигурности, политичке злоупотребе и директног удара на институционални поредак Републике Српске.

Зато ћемо подржати сваку одлуку и сваки потез који штити правну сигурност, податке наших грађана и право Републике Српске да сама одлучује о питањима која јој по Уставу припадају. Дигитална будућност да, али никада по цијену отимања надлежности Републике Српске.

Не знам како вам не досади да изнова покушавате исто - подвале, преваре и отимање надлежности на мала врата. Са Републиком Српском вам то неће проћи", навео је Додик.

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Милорад Додик

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