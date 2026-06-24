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Додик открио како је изгледао телефонски разговор са Изетбеговићем: "Немушто се бранио и правдао"

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 16:39

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Током "нервозног" телефонског позива ја сам се смијао, а Бакир Изетбеговић се немушто бранио и правдао на начин да није рекао ни "да" ни "не", неким уопштеним флоскулама, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ни у једном тренутку није успио објаснити изречено синоћ, кад је позвао да ме склонe неком силом", каже Додик.

Додик каже да му је "драго што је штеточина њихове политике".

"Умјесто преузимања одговорности за изречене ријечи, свједочио сам покушајима релативизације и избјегавања суштине пријетњи. Због тога мој став не само да остаје исти, већ сам након овог разговора још увјеренији да је оно што jе изречено у емисији било веома јасно и недвосмислено. Драго ми је да сам штеточина њихове политике", рекао је Додик.

Лидер СДА Бакир Изетбеговић огласио се на друштвеним мрежама након синоћњег интервјуа на ФТВ-у и "појаснио" ситуацију.

"Након синоћњег интервјуа на Федералној телевизији, у којем сам поновио да се Милорад Додик мора уклонити из политике, онако како то налаже судска пресуда, и да је највећа штеточина у Босни и Херцеговини, данас сам одговорио на његов нервозни телефонски позив. Све што мислим, што сам и до сада јавно говорио о њему и његовој политици, па и више од тога, поновио сам му и током телефонског разговора", написао је Изетбеговић

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

СНСД

СДА

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