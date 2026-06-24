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Додик: Причао сам са Бакиром, наставак слиједи

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:30

Коментари:

4
Додик: Причао сам са Бакиром, наставак слиједи
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је разговарао са предсједником Странке демократске акције Бакиром Изетбеговићем.

"Наставак слиједи", поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Бакир Изетбеговић

БиХ

Ништа ново из Сарајева: Бакир Изетбеговић пријети силом

Подсјећамо, Додик је раније данас реаговао на изјаве Изетбеговића, који би, чини се, Додика се ријешио силом. Додик је одговорио да је отпоран на пријетње, али да не воли недоречене ствари.

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

Коментари (4)

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