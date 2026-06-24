Додик: Причао сам са Бакиром, наставак слиједи

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је разговарао са предсједником Странке демократске акције Бакиром Изетбеговићем.
"Наставак слиједи", поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
БиХ
Ништа ново из Сарајева: Бакир Изетбеговић пријети силом
Подсјећамо, Додик је раније данас реаговао на изјаве Изетбеговића, који би, чини се, Додика се ријешио силом. Додик је одговорио да је отпоран на пријетње, али да не воли недоречене ствари.
Причао сам са Бакиром.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 24, 2026
Наставак слиједи.
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