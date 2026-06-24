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Закони о МУП-у и просвјети у складу са Уставом

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:33

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Уставни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Уставни суд Републике Српске данас није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости појединих одредаба Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Уставни суд Републике Српске није прихватио ни иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости појединих одредаба Закона о комуналним дјелатностима, Закона о основном васпитању и образовању и Закона о превозу у друмском саобраћају, саопштено је из ове правосудне супституције.

Судије су утврдиле да одлука о паркирању на паркиралиштима у Зворнику није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима.

Како је појашњено, за доношење ове одлуке примјењив је искључиво Закон о комуналним дјелатностима, а не Закон о комуналним таксама.

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На сједници је утврђено и да је неуставан правилник о остваривању права на поврат доприноса и одлуке о начину остваривања права на новчани стимуланс које је донио Управни одбор Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.

Овај правилник и одлуке, како је наведено, нису у сагласности са Уставом и Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, преноси Срна.

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Тагови :

Уставни суд Републике Српске

МУП Републике Српске

Република Српска

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