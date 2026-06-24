Минић: Српска на све начине жели да покаже да је уз Србе са Космета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да Српска жели на сваки начин да покаже да је са српским народом на Косову и Метохији који се тренутно налази у тешкој ситуацији.
Минић је на пријему у Бањалуци пожелио добродошлицу ученицима и наставницима са Косова и Метохије који бораве у Српској и да понесу много лијепих успомена и утисака.
"Најмање што можемо урадити је то да будемо са њима и уз њих", истакао је Минић на пријему за 550 ученика и просвјетних радника са Косова и Метохије који бораве у Српској у оквиру пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".
Он је нагласио да су Срби било да живе на Косову и Метохији или у Републици Српској један народ, са једном вјером, језиком и писмом.
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Каран: Српска и Србија гаранти очувања српског националног бића на Космету
Минић је захвалио свима који учествују у организовању доласка дјеце са Косова и Метохије, као и свим породицама у Републици Српској које су их угостиле.
Пријему су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов.
Осим ученика и наставника са Косова и Метохије, пријему су присуствовали и представници локалних заједница из Републике Српске, директори школа, просвјетни радници, преноси Срна.
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