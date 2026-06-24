Додик јасан: "Владавина права" је одавно обесмишљена у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
"Владавина права" је одавно обесмишљена синтагма у БиХ и нисмо је обесмислили ми из Републике Српске, него плејаде унитариста, странаца и других беспризорних ликова којима је основна идеја растакање и нестанак Републике Српске, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Гледам јуче Форту нејаког и оног неког типа из ИДДЕЕА како лијепо објашњавају да за њих не важе одлуке регулатора, одлуке судова. Само напријед, момци! Само наставите! Годинама тврдим да нико боље не растура БиХ од вас! Само да се зна - ниједна управна организација неће бити законодавац Републици Српској и неће темељне процесе уређивати својим интерним незаконитим актима. Доста је", додаје Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
"Владавина права" је одавно обесмишљена синтагма у БиХ. И нисмо је обесмислили ми из Републике Српске, него плејаде унитариста, странаца и других беспризорних ликова којима је основна идеја растакање и нестанак Републике Српске. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 24, 2026
Гледам јуче Форту нејаког и оног неког типа из…
Истиче, нема те "дигитализације" под чијом паролом треба допустити неовлаштену обраду личних података грађана Републике Српске (а ни ФБиХ), произвољно тумачење надлежности и имплементацију интерних правила управних организација које немају законски основ.
"То није дигитална трансформација - то је правна импровизација и хајдучија. А, Бога ми, и криминал. Дакле - само напријед у растурању ове државе кад сте се већ за то одлучили. Нећемо вам сметати, али ни допустити што сте намјерили тако замазани и подмазани којекаквим фондовима. Безакоње и вануставно дјеловање вам заиста неће проћи", поручио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч7
Најновије
14
23
14
19
14
12
14
06
14
06
Тренутно на програму