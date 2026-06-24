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Додик јасан: "Владавина права" је одавно обесмишљена у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:03

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

"Владавина права" је одавно обесмишљена синтагма у БиХ и нисмо је обесмислили ми из Републике Српске, него плејаде унитариста, странаца и других беспризорних ликова којима је основна идеја растакање и нестанак Републике Српске, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Гледам јуче Форту нејаког и оног неког типа из ИДДЕЕА како лијепо објашњавају да за њих не важе одлуке регулатора, одлуке судова. Само напријед, момци! Само наставите! Годинама тврдим да нико боље не растура БиХ од вас! Само да се зна - ниједна управна организација неће бити законодавац Републици Српској и неће темељне процесе уређивати својим интерним незаконитим актима. Доста је", додаје Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Истиче, нема те "дигитализације" под чијом паролом треба допустити неовлаштену обраду личних података грађана Републике Српске (а ни ФБиХ), произвољно тумачење надлежности и имплементацију интерних правила управних организација које немају законски основ.

"То није дигитална трансформација - то је правна импровизација и хајдучија. А, Бога ми, и криминал. Дакле - само напријед у растурању ове државе кад сте се већ за то одлучили. Нећемо вам сметати, али ни допустити што сте намјерили тако замазани и подмазани којекаквим фондовима. Безакоње и вануставно дјеловање вам заиста неће проћи", поручио је Додик.

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Подијели:

Тагови :

ИДДЕЕА

Милорад Додик

Един Форто

Босна и Херцеговина

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