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Двије жене и четворо дјеце остали заробљени на једрилици између стијена: Драма у Црној Гори

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 12:49

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Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Спасилачка јединица Управе поморске сигурности током протекле ноћи безбједно је евакуисала шесточлану групу туриста, двије жене и четворо дјеце, чије се пловило заглавило међу стијенама код Чања.

Акција је покренута одмах по дојави, послије поноћи. Грађанин са обале обавијестио је надлежне да се пловило с одраслима и дјецом заглавило уз стијене, након чега је из Бара без одлагања упућено спасилачко пловило САР-1. Изузетно захтјевна акција с обзиром да је јак ветар, који је додатно отежавао прилаз и евакуацију у ноћним условима, спасиоци су прво, двоје по двоје, на сигурно извукли четворо дјеце узраста од 11 до 14 година, а потом и двије одрасле особе, од којих једна није знала да плива – потврђено је за РИНУ у УПСУЛ.

Додају да су све особе по доласку на плажу предате екипи Хитне медицинске помоћи, која је већ чекала на обали. Спашена лица су неповријеђена, осим што су дјеца била промрзла и збринута термофолијама које су им спасиоци обезбиједили.

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Раније исте вечери, спасилачки тим Управе био је ангажован и на још једном задатку, једрилица са два члана посаде, која је због квара на пропелеру остала без погона, безбједно је од стране тегљача дотегљена у луку Бар.

– Ови случајеви показују колико значи брза реакција и грађана и служби. Да позив није стигао на вријеме, исход је у оваквим условима могао бити сасвим другачији. Управо зато Управа поморске сигурности позива све да, чим примете пловило или особу у невољи на мору, без оклевања позову број 129. Сваки минут је важан, а брза дојава спасилачким тимовима даје драгоцено време да стигну и помогну – истичу у УПСУЛ, а преноси Телеграф.

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Тагови :

Црна Гора

једрилица

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