Logo

Шипком ударио дјевојку, па је силовао: Уочи завршетка суђења прогутао два жилета

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:52

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Душан К. (36) из Имотског, којем се суди за силовање и покушај наношења тешке тјелесне повреде дјевојци (18) у Сплиту, завршио је у болници дан уочи завршетка суђења на сплитском Жупанијском суду.

У затворској ћелији прогутао је два жилета за бријање и грицкалицу за нокте, пише Далматински портал.

Округли сто, Двор

Регион

Отворена Пандорина курија: Нуклеарни отпад код Двора поново тема расправе

Због његове хоспитализације данашња расправа није одржана, а наставак поступка очекује се након што се разријеши његово здравствено стање.

Није познато колико ће дуго остати на лијечењу, али вријеме је у овом случају кључан фактор јер оптуженом у недјељу истиче максимално законско трајање истражног притвора. Ако до тада не буде донијета пресуда, мораће да буде пуштен на слободу, преноси Индеx.хр.

Случај потресао јавност

Оптуженом се суди због случаја који је у јуну 2024. потресао хрватску јавност.

Према оптужници, дјевојку која се након ноћног изласка враћала кући ударио је шипком у главу, након чега ју је силовао. У истрази је полиција затражила помоћ грађана и објавила снимке надзорних камера с једног објекта на сплитском Кману.

Рибникар Коста

Србија

Језива претрага на Гуглу прије масакра: ''Волим животиње, да ли и даље могу да будем психопата''

Недуго потом приведен је један мушкарац, али истрагом је утврђено да није повезан с тим тешким кривичним дјелом. Душан К. ухапшен је двије недјеље након напада и од тада се налази у истражном затвору.

Током поступка промијенио је више адвоката, а тражио је и издвајање појединих доказа. О тим захтјевима одлучивало се и у жалбеном поступку, што је додатно продужило трајање суђења.

На данашњој расправи требала је да буде изнесена његова одбрана, након чега су биле предвиђене завршне ријечи тужилаштва и одбране.

Селак-Зоркин

Република Српска

Селак у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Зоркином

Пресуда се очекивала до краја ове недјеље, али развој догађаја везан за здравствено стање оптуженог довео је до новог одлагања суђења, наводи Далматински портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Силовање

Хрватска

пресуда

Сплит

Коментари (0)

Прочитајте више

Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Свијет

Бил Гејтс: Борис Николић ме упознао са Џефријем Епстином

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Најмоћнији на свијету вјерују да правила стоје изнад права

3 ч

0
Пожар Мостар

Градови и општине

Наређена евакуација становништва: Кордић тврди да је подметнут пожар на депонији

4 ч

0
Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

Хроника

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

4 ч

1

Више из рубрике

Округли сто под називом "Збрињавање нуклеарног отпада у општини Двор - проблеми и рјешења", у организацији Српског народног вијећа

Регион

Отворена Пандорина кутија: Нуклеарни отпад код Двора поново тема расправе

3 ч

0
Katolički sveštenik

Регион

Свештеника убола оса, срушио се пред вјерницима и умро

4 ч

0
Плажа

Регион

Потукли се на плажи, један мушкарац преминуо од задобијених повреда

4 ч

0
У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

Регион

У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

6 ч

0

  • Најновије

14

23

Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

14

19

Познато стање дјечака ког је прегазио трактор: Наредни сати су пресудни

14

12

Шта грађанима доноси нови систем експресног плаћања?

14

06

Отворени додатни гранични прелази између БиХ и Хрватске

14

06

Нови детаљи трагедије код Бањалуке: Возач доживио срчани?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима