Шипком ударио дјевојку, па је силовао: Уочи завршетка суђења прогутао два жилета

Аутор:АТВ редакција
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Душан К. (36) из Имотског, којем се суди за силовање и покушај наношења тешке тјелесне повреде дјевојци (18) у Сплиту, завршио је у болници дан уочи завршетка суђења на сплитском Жупанијском суду.
У затворској ћелији прогутао је два жилета за бријање и грицкалицу за нокте, пише Далматински портал.
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Због његове хоспитализације данашња расправа није одржана, а наставак поступка очекује се након што се разријеши његово здравствено стање.
Није познато колико ће дуго остати на лијечењу, али вријеме је у овом случају кључан фактор јер оптуженом у недјељу истиче максимално законско трајање истражног притвора. Ако до тада не буде донијета пресуда, мораће да буде пуштен на слободу, преноси Индеx.хр.
Оптуженом се суди због случаја који је у јуну 2024. потресао хрватску јавност.
Према оптужници, дјевојку која се након ноћног изласка враћала кући ударио је шипком у главу, након чега ју је силовао. У истрази је полиција затражила помоћ грађана и објавила снимке надзорних камера с једног објекта на сплитском Кману.
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Недуго потом приведен је један мушкарац, али истрагом је утврђено да није повезан с тим тешким кривичним дјелом. Душан К. ухапшен је двије недјеље након напада и од тада се налази у истражном затвору.
Током поступка промијенио је више адвоката, а тражио је и издвајање појединих доказа. О тим захтјевима одлучивало се и у жалбеном поступку, што је додатно продужило трајање суђења.
На данашњој расправи требала је да буде изнесена његова одбрана, након чега су биле предвиђене завршне ријечи тужилаштва и одбране.
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Пресуда се очекивала до краја ове недјеље, али развој догађаја везан за здравствено стање оптуженог довео је до новог одлагања суђења, наводи Далматински портал.
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