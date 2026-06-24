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У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:11

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У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори
Фото: АТВ

Српско народно вијеће организоваће данас у Загребу округли сто о изградњи Центра за збрињавање радиоактивног отпада у Черкезовцу са посебним фокусом на еколошке и безбједносне аспекте.

Скуп ће се фокусирати на еколошке, економске, саобраћајне и безбједносне аспекте збрињавања нуклеарног отпада с циљем проналажења оптималног рјешења за изградњу овог центра у Черкезовцу на подручју општине Двор.

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На скупу ће говорити начелник општине Двор Никола Арбутина, директор Фонда за разградњу нуклеарне електране "Кршко" Јосип Лебегнер, предсједник европске мреже "Нуклеар транспаренси воч" Нађа Железник и савјетник у парламенту Шпаније Марија дел Мар Гонзалес Баез, саопштено је из СНВ-а.

Арбутина ће, како се наводи, говорити о забринутости локалног становништва, Лебегнер о статусу пројекта Центра за збрињавање у Черкезовцу, Железникова ће изнијети правни оквир збрињавања нуклеарног отпада, а Баезова ће представити искуства Шпаније у збрињавању отпада.

Предсједник Удружења "Грин тим" из Новог Града у Републици Српској Марио Црнковић говориће о међународним и регионалним аспектима збрињавања отпада.

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Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Хрватска

округли сто

Нуклеарни отпад

Трговска гора

Черкезовац

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