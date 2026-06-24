Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи, поједини дијелови Бањалуке и данас ће привремено остати без напајања електричном енергијом, саопштено је из предузећа "Електрокрајина".
Како се наводи у саопштењу, редукције у испоруци електричне енергије планиране су према сљедећем распореду:
Од 09.00 до 12.00 часова:
Дијелови улица: Драгише Васића, Јована Дучића, Масарикова, Паве Радана, Слободана Јовановића и Тараса Шевченка.
Од 09.00 до 14.00 часова:
Дијелови улица: Краља Александра I Карађорђевића, Банијска и Владислава Скарића.
Из "Електрокрајине" моле потрошаче за стрпљење и разумијевање због привременог прекида у снабдијевању електричном енергијом.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одгођени.
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