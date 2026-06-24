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Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:29

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи, поједини дијелови Бањалуке и данас ће привремено остати без напајања електричном енергијом, саопштено је из предузећа "Електрокрајина".

Како се наводи у саопштењу, редукције у испоруци електричне енергије планиране су према сљедећем распореду:

Од 09.00 до 12.00 часова:

Дијелови улица: Драгише Васића, Јована Дучића, Масарикова, Паве Радана, Слободана Јовановића и Тараса Шевченка.

Од 09.00 до 14.00 часова:

Дијелови улица: Краља Александра I Карађорђевића, Банијска и Владислава Скарића.

Из "Електрокрајине" моле потрошаче за стрпљење и разумијевање због привременог прекида у снабдијевању електричном енергијом.

У случају лоших временских услова, радови ће бити одгођени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

Радови на мрежи

насеља без струје

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