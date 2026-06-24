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Отац дјечака убице је изнио ове детаље мислећи да ће ублажити казну: Овако је судија реаговао

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:18

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Отац дјечака убице је изнио ове детаље мислећи да ће ублажити казну: Овако је судија реаговао

Виши суд у Београду изрекао је у четвртак пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", на поновљеном суђењу.

Оба родитеља су осуђена на затворске казне. Предсједник судског вијећа Драган Мартиновић је током образложења пресуде навео да Кецмановићима није стављено на терет пропуст у виду образовања дјетета, већ у погледу васпитања.

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Судија је навео да је Владимир Кецмановић испричао да је његов син ишао на глуму на енглеском језику, на француски језик, у музичку школу, на часове математике, на концерте у Коларац да слуша класичну музику, у музеје, на изложбе, у галерије, позоришта…

Како је судија појаснио, а према писаној документацији, дјечак убица је похађао курсеве енглеског и француског језика, учествовао у међународним такмичењима из математике, завршио је курс роботике, изашао је на такмичења из историје и физике. Освојио је прво мјесто на градском такмичењу из биологије. Међутим, све ово није од утицаја на другачију одлуку суда јер окривљенима на терет није стављен пропуст у виду образовања дјетета, већ у погледу васпитања – закључио је судија Мартиновић.

Осуђени на затворске казне

Подсјетимо, Владимир је осуђен на 14 година и шест мјесеци затвора, а Миљана Кецмановић на двије године и 11 мјесеци затвора.

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Након пресуде Кецмановићима огласио се главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић, који је навео да ће тужилаштво уложити жалбу поводом висине изречених казни.

Масакр у ОШ “Владислав Рибникар”, од првог хица који је испалио у чувара Драгана, до тренутка када је изашао кроз прозор трајао је 2 минута и 1 секунду.

Од 66 испаљених хитаца, жртве је погодио са 75 одсто. Утврђено је вјештачењем да је постојала велика брзина пуцања што је проузроковало грешке у окидању.

Дјечак убица је испричао да је двије или три недјеље прије масакра одлучио и планирао то да уради. Он је за радним столом написао списак са именима дјеце и направио скицу школе. То је био његов први корак у планирању. То је чувао у фиоци стола.

Такође, претраживао је на интернету “комплекс ниже вриједности и комплекс ниже вриједности су два лица исте медаље”, “антисоцијално понашање код дјеце”, “ревидирани портрет психопата”, “антисоцијални поремећај личности”, “сајт чешка збројевка”, “волим животиње да ли и даље могу да будем психопата”, “зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње”, “смртна казна у Србији”, “Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста”, “разлика између психопата и нормалних људи”.

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На изрицању пресуде откривено је да је само 2 минута прије него што је дјечак убица крочио у хол школе њему мајка послала поруку, преноси Блиц.

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Тагови :

Коста Кецмановић

Владимир Кецмановић

Миљана Кецмановић

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