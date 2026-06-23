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Ухапшен Немања Ђуран

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 16:23

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Ухапшен Немања Ђуран
Фото: Printscreen/Youtube/RTS

Припадници Сектора унутрашње контроле (СУК), по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су и одредили задржавање до 48 сати бившем високом полицијском службенику Немањи Ђурану (45).

Ђуран, који је у јавности познат као бивши замјеник начелника Управе криминалистичке полиције (УКП) МУП-а Србије, сумњичи се за кривично дјело Злоупотреба службеног положаја. У тренутку извршења овог дјела, Ђуран је био активни припадник српске полиције, сазнаје Telegraf.rs.

Хаос у познатом локалу

Према нашим сазнањима, истрага се води поводом драматичних догађаја од 5. новембра 2025. године. У познатом београдском ресторану "Steak and Wine Бар" тада је, у присуству бројних гостију, прво дошло до масовне туче, а потом и до употребе ватреног оружја од стране једног од учесника.

Немања Ђуран се сумњичи да је те вечери искористио свој високи положај и утицај у полицији како би потпуно "заташкао" овај револверашки обрачун.

Он је, како сумњају истражни органи, утицао на припаднике елитне Интервентне јединице ПУ за град Београд који су изашли на лице мјеста, захтијевајући од њих да не изврше службене радње које су по закону морали да предузму.

"Чистили" ресторан од чаура и крви?

Ту се, према информацијама из истраге, притисак бившег шефа УКП-а није завршио. Ђуран је потом утицао и на власника, односно директора ресторана Д.Ж, наложивши му да се сви трагови и докази који су настали током туче и пуцњаве одмах уклоне и сакрију од полиције.

Циљ ове добро организоване акције унутар полицијских редова био је да се помогне једном од главних актера инцидента - Саши Вуковићу, званом Боске.

Сумња се да му је Ђуран, стопирањем Интервентне и уклањањем доказа, омогућио директну корист у виду избјегавања кривичне одговорности. Вуковић је на тај начин требало да буде потпуно амнестиран од кривичног гоњења за тешка дјела - Изазивање опште опасности и Недозвољено држање и ношење оружја.

Под истрагом и петорица припадника Интервентне 92

Ипак, план о заташкавању је потпуно пропао. Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је опсежну истрагу којом су, поред Ђурана, обухваћени и остали актери овог скандала.

Истрага се води против Саше Вуковића Боскета због саме пуцњаве, док се доказне радње спроводе против још шест лица - петорице припадника Интервентне јединице 92 Дежурне службе ПУ за град Београд који су те вечери "зажмурили" на инцидент, као и против директора поменутог угоститељског објекта.

Немања Ђуран ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање пред Посебним одјељењем за сузбијање корупције ВЈТ у Београду, након чега ће бити познато да ли ће му бити одређен притвор.

Истрага се наставља.

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Тагови :

Немања Ђуран

хапшење

Саша Вуковић Боске

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