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Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

23.06.2026 15:45

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Пуцано на православни крст и гробље у Травнику
Фото: Ustupljena fotografija/RTRS

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ је дошао до сазнања да је у травничком насељу Засеље на хришћански православни крст, и у правцу православног гробља у насељу Засеље код Травника испаљено више десетина пројектила из ватреног оружја.

Циљ је био, кажу у Одбору, да се хришћански православни крст пресијече.

- Крст је поставио један Србин православац који је протјеран из Травника и сада живи у Аустралији. Циљ постављања крста је био да обиљежи гробље и подручје гдје су некад живјели Срби. Такође, Србин из Аустралије је и оградио простор некадашњег православног гробља у Засељу - саопштио је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ.

У Засељу и Шувири је, према званичним подацима са пописа из 1991. године, живјело 60 особа. Свих 60 становника су били Срби.

Према подацима са пописа из 2013.године, у насељу Засеље нема ниједног Србина.

- Овим путем постављамо питање органима власти у Травнику и Сарајеву шта су предузели да се пронађу извршиоци овог кривичног дјела? - питају у Одбору.

Додају да оваква кривична дјела која су извршена на начин да су оштећени вјерски симболи, имају елемент узнемирења јавности, и потребно је да органи власти јавности саопште шта су предузели да се идентификују лица која оштећују вјерске симболе.

(РТРС)

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Тагови :

Травник

православно гробље

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