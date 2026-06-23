Чувајте документа: Популарни АИ четбот ускоро тражи слику личне карте и селфи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Компанија Антропик могла би да затражи од корисника модела Клауд да потврде своје године и идентитет слањем скенираних званичних докумената.
АИ гигант Антропик наводи да је циљ овог потеза да се корисницима омогући улагање жалбе у случају да им налог буде означен због потенцијалне активности преваре, умјесто да буду трајно блокирани.
Ипак, ово долази у тренутку када Антропик покушава да удовољи Трамповој администрацији усред текућих несугласица око тога ко има право приступа АИ алатима ове компаније.
Према новом одјељку у најновијој политици приватности, која је објављена раније у јуну, а ступа на снагу 8. јула, Антропик наводи да ће од корисника тражити да докажу своје године или идентитет „у одређеним околностима“, без навођења конкретних примјера.
Иако Антропик већ дуго захтијева да корисници имају више од 18 година како би користили Цлауде, компанија је раније ове године увела провјере старосне доби како би се ускладила са законима различитих држава и земаља које то захтијевају. Провјере идентитета такође су најављене, али се у политици приватности компаније нису нашле све до скоро.
Када се ова процедура покрене, политика приватности ће од тих корисника захтијевати да пошаљу фотографију званичног пасоша или возачке дозволе.
Из компаније Антропик наводе да ће такође прикупљати селфи фотографију или видео-снимак корисника, као и дигитализовану верзију тог снимка у виду шаблона геометрије лица (што неке америчке савезне државе, попут Илиноиса, законски сматрају заштићеним биометријским подацима). Антропик додаје да ће задржати и евиденцију о исходу провјере, као што је податак о томе да ли је корисник навршио одређени број година.
Свијет
"Моју кћерку је вјештачка интелигенција навела на самоубиство": Жена тужила ОпенАИ
На упит портала ТехКрауч, портпарол Антропика Мајкл Асиман подијелио је линк ка објави на платформи X, коју је написао Тарик Шихипар из Антропика, у којој се наводи да се ова промјена односи само на „мали број корисника“ чији су налози означени као сумњиви, али нису одмах блокирани.
Из Антропика су саопштили да као пружаоца услуга провјере идентитета користе компанију Персона са сједиштем у Сан Франциску, као и да корисници могу „видјети захтјев за верификацију приликом приступа одређеним функцијама, у склопу рутинских провјера интегритета платформе или других мјера безбједности и усклађености са прописима“.
Антропик је навео да они сами одлучују о томе колико дуго ће Персона задржавати идентификациона документа корисника, али портпарол Антропика није одмах прецизирао када се ти подаци бришу.
(Примјера ради, Роблокс, који је такође клијент Персоне, наводи да се слике корисника бришу „одмах“ након обраде, чиме се смањује могућност да те информације касније процуре или буду украдене.)
Персона и даље може да се суочи са захтјевима владе САД за достављање информација о корисницима које чува на својим серверима, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 д0
Република Српска
3 д0
Економија
4 д0
Сцена
4 д0
Наука и технологија
6 ч1
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
15
55
15
47
15
45
15
43
15
32
Тренутно на програму