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Наташа Беквалац објавила слику са згодним мушкарцем: Шта стоји иза свега?

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:17

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Пјевачица Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Пјевачица Наташа Беквалац још једном је успјела да забави своје пратиоце на друштвеним мрежама. Овога пута пажњу није привукла новом пјесмом, наступом или изјавом, већ фотографијом мушкарца за којег би многе жене рекле да изгледа као филмски заводник.

Фотографију је подијелила на свом Инстаграм профилу, а уз њу је открила и како је настала.

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„Пошто је Кристина од свог ЧетГПТ добила свог савршеног мушкарца, ево шта моја луткица мисли какав даса би мени одговарао. Нисам незадовољна“, написала је Наташа уз неколико емотикона који плачу од смијеха.

Кристина укључила вјештачку интелигенцију

Иза цијеле приче стоји њена сестра Кристина Беквалац, која је одлучила да провјери како вјештачка интелигенција замишља идеалног партнера за популарну пјевачицу.

Резултат је био мушкарац тамне косе, изражених црта лица и холивудског изгледа, због чега су многи пратиоци у шали закључили да је АИ имао веома високе стандарде.

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Објава је за кратко вријеме прикупила велики број реакција, а многи су коментарисали да је вјештачка интелигенција овог пута „одрадила одличан посао“.

(Директно)

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Тагови :

Наташа Беквалац

Вјештачка интелигенција

Пјевачица

естрада

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