Наташа Беквалац објавила слику са згодним мушкарцем: Шта стоји иза свега?

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Наташа Беквалац још једном је успјела да забави своје пратиоце на друштвеним мрежама. Овога пута пажњу није привукла новом пјесмом, наступом или изјавом, већ фотографијом мушкарца за којег би многе жене рекле да изгледа као филмски заводник.
Фотографију је подијелила на свом Инстаграм профилу, а уз њу је открила и како је настала.
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„Пошто је Кристина од свог ЧетГПТ добила свог савршеног мушкарца, ево шта моја луткица мисли какав даса би мени одговарао. Нисам незадовољна“, написала је Наташа уз неколико емотикона који плачу од смијеха.
Иза цијеле приче стоји њена сестра Кристина Беквалац, која је одлучила да провјери како вјештачка интелигенција замишља идеалног партнера за популарну пјевачицу.
Резултат је био мушкарац тамне косе, изражених црта лица и холивудског изгледа, због чега су многи пратиоци у шали закључили да је АИ имао веома високе стандарде.
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Објава је за кратко вријеме прикупила велики број реакција, а многи су коментарисали да је вјештачка интелигенција овог пута „одрадила одличан посао“.
(Директно)
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