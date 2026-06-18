Естрадни министар Конаковић тражи забрану концерта Јелене Карлеуше

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић затражиће од МУП-а Кантона Сарајево да забрани концерт српске пјевачице Јелене Карлеуше у Сарајеву.
Не говорите му да ово није посао министра иностраних послова. Не говорите ни да не треба да се спушта на тај ниво. Не из разлога које је навео, него из разлога што је Конаковић Јелена треба. Странка му се се распушта, "тројка" гаси, а на дипломатском плану зауставили су га сопствени багери.
Његова тренутна борба је да забрани "негаторима геноцида" да пјевају у Сарајеву.
Када прича о дипломатији на којој је Конаковић био ангажован у посљедње вријеме није доживјела успјех, НИП-ов министар је сада одлучио сачувати понос, исправити кичму и то преко Јелене Карлеуше.
Естрадни обрачун Елмедина Конаковића и Јелене Карлеуше медији су исмијавали, али и забринуто критиковали још када је остављао коментаре на њене објаве на Инстаграму.
Срочили су све у готово једну реченицу: У тренутку када се НиП осипа, "Тројка" тетура под притиском неиспуњених обећања, а Конаковић дипломата разговара само са Денисом Бећировићем и члановима свог кабинета, министар је одлучио пронаћи "достојног" противника.
Замјерили су му то што је озбиљну функцију због свог незнања гурнуо у естрадно блато у којем штетује само БиХ. Тамо нека пјевачица на друштвеним мрежама свађа се са министром иностраних послова неке земље.
"Увлачење србијанске естраде у фокус јавности служи као савршен параван за чињеницу да је Тројка у дефанзиви, а да је НиП од обећане "алтернативе" постао странка у расулу. Карлеуша му је, свјесно или не, пружила сламку спаса, прилику да се поновно представи као заштитник бошњачких интереса против "вањских непријатеља", док му се они унутрашњи проблеми гомилају брже него што стигне објавити нови статус", написао је Став.
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