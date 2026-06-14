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Цвијановић: Нисам ни руска, ни америчка подморница, већ увијек и заувијек човјек Српске

Аутор:

АТВ
14.06.2026 19:31

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Нисам ни руска, ни америчка подморница, већ увијек и заувијек човјек Републике Српске, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а

"Осјећам се као човјек Републике Српске и увијек ћу се тако осјећати, а то су најобичнији лузери кад год им недостаје аргумената, онда прибјегавају квалификацијама те врсте", рекла је Цвијановић.

Она каже да је БиХ изгубила доста времена са министром као што је Елмедин Конаковић.

"Замисли он каже, ви сте руска подморница, а послије, дакле тај исти Конаковић, иначе један веома неспособан и непринципијелан министар који није ничему допринио да БиХ изгледа иоле боље и препознатљивије на међународном плану, онда послије тога дође и каже они из СНСД-а усвајају све што Американци траже. Сам себе противречи. Није озбиљан, забаван је и мислим да је то потрошено вријеме за БиХ", каже Цвијановић.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Жељка Цвијановић

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