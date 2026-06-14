Кошарац: Политика опозиције - театар апсурда, представили бројчаник као политички резултат

Аутор:АТВ
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Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац рекао је да је опозиција данас, послије ко зна којег по реду састанка, представила бројчаник као велики политички резултат, оцијенивши да им је политика театар апсурда.
Кошарац је оцијенио да они нуде политички перформанс, којим безуспјешно покушавају надомјестити недостатак политике.
"Каква је њихова политика?! Театар апсурда. Не би ме изненадило да на наредном састанку организују рецитовање, ликовну колонију или игре у пијеску... То су политички лузери, који грађанима Српске не могу ништа понудити", рекао је Кошарац.
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Констатовао је да ће октобар брже него што мисле, а онда ће поново да плачу, хистеришу и траже кривца за властите неуспјехе у свим другима осим у властитим редовима.
"И док се опозиција игра, међусобно свађа и замајава јавност јефтиним популизмом, СНСД одговорно и одлучно ради у интересу Српске и њених грађана", написао је Кошарац на Инстаграму, преноси Срна.
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