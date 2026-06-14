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Бојић: Опозиција као да се "упали" по налогу странаца

Аутор:

АТВ
14.06.2026 15:23

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Мирослав Бојић
Фото: АТВ

Опозиција као да не жели напредак Српске и бољитак народа. Годинама само критикују, примају плате из буџета, а немају никакву одговорност, а често се чини да дјелују по страном налогу, рекао је потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић, након што су лидери ПСС, СДС-а и НФ најавили протесте у Бањалуци.

"Константном причом о некаквом банкроту Српске, као да не желе да народ живи боље, да расту плате и пензије. Њима је одлично на својим позицијама. 20 година немају никакве одговорности, на државном су буџету, а причају како разумију проблеме народа. Ко он њих разумије проблеме? Нико. Знају само критиковати шта год се уради, а нико од њих није преузео одговорност за било шта", рекао је Бојић.

Симптоматично је, како каже, да се увијек "упале" када Српска треба да оствари велику дипломатску побједу.

"Поставља се питање, зашто опозицијама празним причама покушава да скрене причу са тога да је Српска остварила једну од највећих дипломатских побједа у посљедње вријеме. Шмит је најурен, ОХР пред гашењем, а Српска у никад бољој геополитичкој позицији. Када су судили предсједнику Српске, многи из опозиције су ликовали, а другачије би било да су сви стали иза њега. Политичко Сарајево и њихови западни ментори видјели су да могу играти на карту "петоколонаша" како тада, тако и сада", рекао је Бојић и додао:

"Умјесто да буду срећни, што смо препознати у свијету, што имамо добре контакте и у Москви и у Вашингтону, они опет покушавају направити хаос".

Истиче и да ће појединци покушати све како би се докопали неке функције.

"Јасно је да иду избори и да ће поједини представници опозиције на све начине покушати да уграбе неке политичке поене, како би се докопали функције. Народ више од 20 година подржава политику Милорада Додика и то јасно каже на сваким изборима, али то очигледно неким није јасно и довољно", каже Бојић.

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Тагови :

Мирослав Бојић

СНСД

опозиција

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