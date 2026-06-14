Црнадак одбио Станивуковића

Аутор:АТВ
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Предсједник ПДП-а Републике Српске Игор Црнадак одбио је састанак дијела опозиције на који га је позвао лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.
Неколико дана прије предсједник СДС-а Бранко Блануша изјавио је да би Црнатка требало позвати на састанак дијела опозиције који чине ПСС, СДС и Народни фронт, али је Црнадак одбио тај позив. На састанку који се одржава данас, 14. јула неће бити ни лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића који је већ раније напустио преговоре са "тројком" из Републике Српске.
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"Да бисмо избјегли спекулације, обавјештавам јавност да ме је предсједник ПСС Драшко Станивуковић позвао на данашњи састанак, али ПДП РС неће учествовати, не само због мог одсуства, него је потребно многе ствари разјаснити", написао је Црнадак.
Он поручује да је спорно планирано задужење од 800 милиона КМ због чега дио опозиције плани протесте, али поручује да је још низ проблема за која јавност очекује одговор, адресирајући поједине и на рачун Драшка Станивуковића.
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"Кад дамо тај одговор, биће нам лакше доћи и до само по једног кандидата за двије кључне функције", написао је Станивуковић.
Иако су претходне најаве дијела опозиције који чине СДС, ПСС и НФ ишли у смјеру договора око протеста, позадина је и даље договор око кандидата за предстојеће изборе, а најављеним протестима се скреће пажња јавности са горућег питања у односима ПСС-а и СДС-а.
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Како је раније АТВ писао, лидер СДС-а Бранко Блануша саопштио је Предсједништву странке да планира промјену састава Главног одбора што му омогућује статут.
Циљ је, сазнаје АТВ, да се из Главног одбора искључе поједини чланови и њима замијене нови који би донијели превагу у одлуци о понуђеној фузији ПСС-а и СДС-.
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