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Због цурења личних података грађана Српске обавијештен МУП

Аутор:

АТВ
14.06.2026 10:22

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Због цурења личних података грађана Српске обавијештен МУП
Фото: ATV, Envato/twinsterphoto, DC_Studio

Због објављивања података 51.000 корисника услуга Агенције за аграрна плаћања на дарк вебу, Влада Републике Српске је информисала Јединицу за високотехнолошки криминалитет МУП-а Републике Српске.

"Информације које су се појавиле на дарк вебу нису, како се то тамо наводи, информације са званичног сајта Владе Републике Српске. Ради се о најгрубљој злоупотреби личних података, манипулацији информацијама, чиме се наноси штета угледу Владе Републике Српске", саопштено је из Владе.

На сајтовима сајбер безбједности појавиле су се информације о наводном масовном цурењу приватних података 51.000 грађана Републике Српске.

Међу подацима налазе се имена и презимена, јединствени матични бројеви грађана (ЈМБГ), јединствени идентификациони бројеви (ЈИБ), тачне адресе становања, као и бројеви телефона.

Према до сада доступним подацима, иза свега стоји ИНФ Група, коју доводе у везу са честим хакерским нападима.

У мају ове године група је преузела одговорност за хаковање и обарање званичног сајта Министарства рада, пензионог система, породице и социјалне политике Републике Хрватске. На сајту су оставили политичке поруке уз тврдњу да су дошли до базе података грађана.

Непосредно прије тога, група је повезивана са хаковањем система за праћење и информисање у јавним аутобусима у Београду.

Стручњаци за безбједности и аналитичари често их описују као политички мотивисане хакере.

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Подијели:

Тагови :

ИНФ Група

хакерски напад

Влада Републике Српске

подаци

МУП Републике Српске

Коментари (5)

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