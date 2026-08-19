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Након свађе аутомобилом улетио у масу људи испред ресторана

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:52

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Е. С. (23) из Бојника, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.

Он се сумњичи да је синоћ, у Бојнику, испред ресторана гдје је било присутно више лица, након краће расправе, возилом ударио четири особе, након чега се удаљио у непознатом правцу.

Полиција је интензивним радом идентификовала осумњиченог и њему је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лебану, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

ресторан

Србија

хапшење

Лесковац

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