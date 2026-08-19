Након свађе аутомобилом улетио у масу људи испред ресторана

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Е. С. (23) из Бојника, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.
Он се сумњичи да је синоћ, у Бојнику, испред ресторана гдје је било присутно више лица, након краће расправе, возилом ударио четири особе, након чега се удаљио у непознатом правцу.
Полиција је интензивним радом идентификовала осумњиченог и њему је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лебану, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.
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