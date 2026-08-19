Проглашена ванредна ситуација због пожара, гори више од 800 хектара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У дијелу општине Кладово проглашена је ванредна ситуација због пожара који је захватио више од 800 хектара површине у атару села Велесница, Подвршка и Велика Каменица.
Гашење ватре, која се из Велеснице јуче проширила ка Подвршкој и Великој Каменици, отежавали су јаки удари вјетра.
Пожар гасе ватрогасци из Кладова, Доњег Милановца и Мајданпека, а помажу им радници јавних предузећа и мјештани, преносе медији.
Свијет
Медвјед извукао дјевојку из шатора и растргао је: Вјерила се дан раније
Очекује се да пожар буде локализован до краја дана ако не буде јаког вјетра.
На подручју општине Кладово од почетка августа избила су 22 пожара на отвореном, најчешће због немара и непажње.
Надлежни су позвали становништво да се понаша одговорно и апеловали да се не пали стрњика.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч1
Тенис
3 ч0
Хроника
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму