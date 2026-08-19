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Проглашена ванредна ситуација због пожара, гори више од 800 хектара

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:08

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

У дијелу општине Кладово проглашена је ванредна ситуација због пожара који је захватио више од 800 хектара површине у атару села Велесница, Подвршка и Велика Каменица.

Гашење ватре, која се из Велеснице јуче проширила ка Подвршкој и Великој Каменици, отежавали су јаки удари вјетра.

Пожар гасе ватрогасци из Кладова, Доњег Милановца и Мајданпека, а помажу им радници јавних предузећа и мјештани, преносе медији.

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Очекује се да пожар буде локализован до краја дана ако не буде јаког вјетра.

На подручју општине Кладово од почетка августа избила су 22 пожара на отвореном, најчешће због немара и непажње.

Надлежни су позвали становништво да се понаша одговорно и апеловали да се не пали стрњика.

(РТС)

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Тагови :

пожар

ванредна ситуација

Кладово

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