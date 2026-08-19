Суспендован Ник Кирјос: Позитиван на кокаин

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијски тенисер Ник Кирјос је суспендован из тениса након што је допинг контрола показала да је био позитиван на кокаин.
Аустралијанац (31) дао је узорак 22. јуна током АТП 250 турнира у Љорет де Мару/Мајорки у Шпанији. Лабораторија акредитована од стране Свјетске антидопинг агенције потврдила је 17. јула присуство бензоилекгонина, метаболита кокаина.
Кирјос се након свега огласио на друштвеним мрежама и упутио извињење породици, навијачима и спонзорима, преноси б92.
"Извињавам се својим навијачима, својој породици, својим спонзорима и свима близак мени. Прије свега, извињавам се дјеци која ме прате. Знам какав примјер ово пружа и дубоко сам разочаран у себе".
Аустралијанац је ове сезоне одиграо свега четири меча у синглу, док се претходних година константно борио са повредама. Посљедњи наступ имао је на Вимблдону, гдје је у првом колу дубла поражен заједно са Александром Бубликом.
Кирјос је управо на лондонском гренд слему остварио један од највећих успјеха каријере, када је 2022. године стигао до финала сингла.
У опширној поруци Аустралијанац је говорио и о тешком периоду кроз који пролази, али је нагласио да не тражи оправдање за оно што се догодило.
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"Не намјеравам да тражим изговоре, али желим да пружим мало контекста о томе кроз шта сам пролазио", наставио је Кирјос у својој објави на друштвеним мрежама.
"Повреде у посљедњих неколико година узеле су огроман данак, како физички тако и психички. Моје тијело није било у стању да уради оно што мој ум од њега очекује, а суочавање са чињеницом да се ближим крају каријере било је теже него што сам икада могао да замислим. Увијек сам говорио да нисам ја изабрао тенис – тенис је изабрао мене. Али напуштање нечега што је било читав мој живот једна је од најтежих ствари са којима сам се икада суочио. Тренуцима сам се осећао беспомоћно и усамљено. Ништа од тога не оправдава ово што сам урадио. Међутим, добра вијест је да ми је ово послужило као позив на буђење. Током наредних 28 дана повући ћу се са друштвених мрежа и из јавног живота док се не посветим томе да се доведем у ред. Замолио бих људе да поштују моју приватност током тог периода, и што је најважније, приватност моје породице. Жао ми је. Одрадићу оно што је потребно и вратити се бољи."
👀🚨 Nick Kyrgios on Instagram:— Tennis Masterr (@tennismasterr) August 19, 2026
"I wanted you to hear this from me first.
I recently failed a drug test in Mallorca after testing positive for cocaine. I made a huge mistake and I take full responsibility for it.
I’m sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close… pic.twitter.com/9i9XndXp8c
За Кирјоса сада слиједи период неизвјесности. До коначне одлуке трибунала неће моћи да игра нити да тренира, али ни да присуствује догађајима које организују мушке и женске тениске турнеје.
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