Logo

Суспендован Ник Кирјос: Позитиван на кокаин

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 11:32

Коментари:

0
Ницк Киргиос, из Аустралије, реагује током меча на тениском турниру Мајами Опен, сриједа, 19. марта 2025, у Мајами Гарденсу, Фла.
Фото: AP Photo/Lynne Sladky/Tanjug

Аустралијски тенисер Ник Кирјос је суспендован из тениса након што је допинг контрола показала да је био позитиван на кокаин.

Аустралијанац (31) дао је узорак 22. јуна током АТП 250 турнира у Љорет де Мару/Мајорки у Шпанији. Лабораторија акредитована од стране Свјетске антидопинг агенције потврдила је 17. јула присуство бензоилекгонина, метаболита кокаина.

Кирјос се након свега огласио на друштвеним мрежама и упутио извињење породици, навијачима и спонзорима, преноси б92.

"Извињавам се својим навијачима, својој породици, својим спонзорима и свима близак мени. Прије свега, извињавам се д‌јеци која ме прате. Знам какав примјер ово пружа и дубоко сам разочаран у себе".

Не тражи оправдање али...

Аустралијанац је ове сезоне одиграо свега четири меча у синглу, док се претходних година константно борио са повредама. Посљедњи наступ имао је на Вимблдону, гд‌је је у првом колу дубла поражен заједно са Александром Бубликом.

Кирјос је управо на лондонском гренд слему остварио један од највећих успјеха каријере, када је 2022. године стигао до финала сингла.

У опширној поруци Аустралијанац је говорио и о тешком периоду кроз који пролази, али је нагласио да не тражи оправдање за оно што се догодило.

Ана Севић

Сцена

Ана Севић открила чим се бавила прије пјевања: Плачући сам ишла на посао

"Не намјеравам да тражим изговоре, али желим да пружим мало контекста о томе кроз шта сам пролазио", наставио је Кирјос у својој објави на друштвеним мрежама.

"Повреде у посљедњих неколико година узеле су огроман данак, како физички тако и психички. Моје тијело није било у стању да уради оно што мој ум од њега очекује, а суочавање са чињеницом да се ближим крају каријере било је теже него што сам икада могао да замислим. Увијек сам говорио да нисам ја изабрао тенис – тенис је изабрао мене. Али напуштање нечега што је било читав мој живот једна је од најтежих ствари са којима сам се икада суочио. Тренуцима сам се осећао беспомоћно и усамљено. Ништа од тога не оправдава ово што сам урадио. Међутим, добра вијест је да ми је ово послужило као позив на буђење. Током наредних 28 дана повући ћу се са друштвених мрежа и из јавног живота док се не посветим томе да се доведем у ред. Замолио бих људе да поштују моју приватност током тог периода, и што је најважније, приватност моје породице. Жао ми је. Одрадићу оно што је потребно и вратити се бољи."

За Кирјоса сада слиједи период неизвјесности. До коначне одлуке трибунала неће моћи да игра нити да тренира, али ни да присуствује догађајима које организују мушке и женске тениске турнеје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ник Кирјос

суспензија

тенис

тенисер

кокаин

Коментари (0)

Више из рубрике

ТК Елит

Тенис

Тениска младост Европе у Бањалуци: ТК Елит домаћин турнира тенис Европа У-14

17 ч

0
Новак Ђоковић и Милица Букумировић у Црној Гори

Тенис

Ђоковић у Црној Гори у друштву најљепше српске докторке

1 д

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Синер у проблемима: Шанса за Ђоковића никада већа?

1 д

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић открио када завршава каријеру

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

14

20

Крај августа доноси велику срећу за ова три знака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима