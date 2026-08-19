Новаков одговор сину Стефану одушевио родитеље, ево шта га је савјетовао

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, отворено је у једном подкасту проговорио о родитељству и васпитању.
Новак је подијелио несвакидашњу ситуацију са својим десетогодишњим сином са којим је провео активно јутро на имању својих родитеља крај језера, а ријечи које му је упутио након што му се дјечак пожалио да му је досадно постале су лекција за све родитеље.
Новак је описао како је изгледао један сасвим обичан дан са сином на породичном имању, који се убрзо претворио у важну животну лекцију.
"Баш недавно сам се са својим сином, он има 10 година, играо на имању мојих родитеља крај језера. Играли смо пинг-понг, па фудбал, возили смо кајак… провели смо неколико активних сати. А онда сам ја узео да радим нешто друго, да би ми он пришао и пожалио се да му је досадно ", рекао је он.
Умјесто да одмах потрчи да забави сина или му понуди телефон, Новак је одлучио да поступи потпуно другачије, учећи га изузетно важној лекцији о самосталности и унутрашњем миру.
"Сјео сам с њим и рекао му да је то потпуно у реду. ‘Прије свега, имао си веома активно јутро. А друго, ако ти је досадно, не значи да мораш одмах, истог секунда да узмеш књигу или екран или било шта да прекратиш досаду. Мораш да научиш и да будеш сам са својим мислима. А ако ти није лијепо да ти буде досадно у кући, изађи напоље. Узми сок, сједи, гледај у небо".
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Ђоковић је искрено признао да је овакав приступ “много лакше рећи него урадити”, али је истакао да има велику жељу да његова дјеца савладају ову вјештину.
"Заиста бих волио да моја дјеца науче да им буде потпуно у реду да се досађују. Јер то су тренуци кад добијају шансу да буду сами са својим мислима, посебно оним које су можда потискивали кад им пажњу одвуче нешто друго", навео је он.
Поред става о екранима, Ђоковићи имају и посебан став када је исхрана њихове дјеце у питању, па се труде да се дјеца хране здраво, да у исхрану уносе житарице, сирове намирнице и да у потпуности избјегавају глутен, пише Блиц.
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