Logo

Синер у проблемима: Шанса за Ђоковића никада већа?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:34

Коментари:

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Италијански тенисер Јаник Синер могао би да се повуче са УС Опена, Gazzetta dello Sport.

Како се наводи, Синер се у понедјељак вратио у Торино, у којем је почео процес опоравка од повреде кољена и одржао је први тренинг у затвореном простору.

Међутим, тек се очекује да Јаник Синер буде подвргнут додатним прегледима, након којих ће бити донијета коначна одлука о Италијановом наступу на УС Опену, а постоји опција и одустајања од четвртог Гренд слема у сезони.

Не жели тим Јаника Синера да ризикује и ако биде потребно да мирује, први тенисер свијета ће се повући са УС Опена.

Кукуруз

Друштво

Колико се може клипова кукуруза понијети преко границе?

Могла би то да буде велика шанса за Новака Ђоковића. Прије свега јер се у Њујорку не очекују паклене врућине налик Синсинатију, као и да се Карлос Алкараз тек враћа на АТП тур и биће питање у каквој форми се налази уопште Шпанац који није наступао од турнира у Барселони у априлу.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јаник Синер

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

Коментари (0)

Више из рубрике

Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић открио када завршава каријеру

1 д

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Тенис

Одличне вести за Новака Ђоковића

1 д

1
Ђоковић повраћао на Синсинатију

Тенис

Драма у Синсинатију: Новак Ђоковић повраћао усред меча

2 д

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Тенис

Ђоковић сазнао име првог ривала у Синсинатију

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

14

52

Манијак са маском Чакија терорисао пролазнике: Полиција на ногама

14

51

Преминуо архимандрит Сава Ристић

14

46

Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

14

37

Лијечили га од можданог удара, па открили "грдосију" у бешици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима