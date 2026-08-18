Синер у проблемима: Шанса за Ђоковића никада већа?

Аутор:АТВ редакција
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Италијански тенисер Јаник Синер могао би да се повуче са УС Опена, Gazzetta dello Sport.
Како се наводи, Синер се у понедјељак вратио у Торино, у којем је почео процес опоравка од повреде кољена и одржао је први тренинг у затвореном простору.
Међутим, тек се очекује да Јаник Синер буде подвргнут додатним прегледима, након којих ће бити донијета коначна одлука о Италијановом наступу на УС Опену, а постоји опција и одустајања од четвртог Гренд слема у сезони.
Не жели тим Јаника Синера да ризикује и ако биде потребно да мирује, први тенисер свијета ће се повући са УС Опена.
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Могла би то да буде велика шанса за Новака Ђоковића. Прије свега јер се у Њујорку не очекују паклене врућине налик Синсинатију, као и да се Карлос Алкараз тек враћа на АТП тур и биће питање у каквој форми се налази уопште Шпанац који није наступао од турнира у Барселони у априлу.
(Телеграф)
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