Колико се може клипова кукуруза понијети преко границе?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сезона кукуруза често отвара питање које на први поглед дјелује једноставно: може ли путник из Босне и Херцеговине према Хрватској понијети неколико свјежих клипова за властите потребе?
За разлику од појединих других производа, овдје не постоји правило према којем је допуштен, примјерице, један килограм, пет килограма или десет клипова.
Ако се из Босне и Херцеговине путује у Хрватску, односно улази на подручје Европске уније, свјежи клипови кукуруза потпадају под правила која се односе на биље и биљне производе. Босна и Херцеговина је за потребе ових прописа трећа земља, па се на производе који се из БиХ носе у ЕУ примјењују фитосанитарна ограничења.
Хрватска царинска управа наводи да путници из трећих земаља у личној пртљази не могу слободно уносити биље и биљне производе за које је прописан фитосанитарни цертификат. Правило се односи и на воће и поврће, без обзира на то што се ради о малој количини намијењеној властитој потрошњи.
То практично значи да за свјежи кукуруз не постоји „дозвољени број клипова“ који се може аутоматски пренијети из БиХ у Хрватску без додатних увјета. Ни два, три или пет клипова нису изузети само зато што се налазе у гепеку аутомобила и намијењени су за ручак или властиту употребу.
Европска правила предвиђају само врло узак круг биљних плодова за које при доласку из треће земље није потребан фитосанитарни цертификат. На тој листи налазе се ананас, кокос, дуриан, банане и датуље. Кукуруз није међу тим изузецима.
За остало биље и биљне производе примјењује се правило према којем је унос могућ само када су испуњени прописани фитосанитарни услови, односно када путник посједује одговарајући фитосанитарни цертификат који издаје надлежно тијело земље извоза или поријекла производа. Европска комисија такође наводи да се при доласку из земље изван ЕУ за биљке и биљне производе, укључујући воће и поврће, захтијева цертификат о здравственом стању биља.
Важно је разликовати ово правило од уобичајених царинских ограничења вриједности робе. Чињеница да неколико клипова кукуруза вриједи свега неколико еура не значи да их је због мале вриједности аутоматски дозвољено пренијети. Фитосанитарна ограничења постоје првенствено због спречавања уношења биљних болести и штетних организама на подручје ЕУ.
Република Српска
Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности
Ако царински службеник пронађе свјеже клипове кукуруза који не испуњавају прописане услове, производ се може одузети ради уништавања. Хрватска царинска управа изричито наводи да се биље и биљни производи који не испуњавају услове сматрају несукладнима те се обавезно одузимају од путника.
Посебно је важно робу пријавити. Царинска управа упозорава да је непријављивање биља и биљних производа за које постоје забране или ограничења кажњиво. Према Закону о проведби царинског законодавства Европске уније, када физичка особа не поднесе царинску декларацију за робу за коју постоје забране или ограничења при увозу, законом је предвиђена новчана казна у распону од 398 до 13.273 евра.
То, међутим, не значи да ће путник који има неколико непријављених клипова кукуруза аутоматски добити казну од 398 евра. Законски распон односи се на прекршај непријављивања робе обухваћене забранама или ограничењима, док конкретна одлука и висина евентуалне санкције зависе од околности појединог случаја и поступања надлежних службеника.
Најсигурније је зато прије преласка границе пријавити свјежи кукуруз царинском службенику и не ослањати се на претпоставку да је „неколико клипова сигурно дозвољено“. Код уноса из БиХ у Хрватску не постоји прописана количинска толеранција којом би одређени број свјежих клипова кукуруза био ослобођен фитосанитарних правила, преноси ГПМаљевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Регион
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
52
14
51
14
46
14
37
Тренутно на програму