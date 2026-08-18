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Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:10

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Друштвена мрежа
Фото: pexels/Connor Scott McManus

Ако сте ухватили себе како бесциљно прелиставате туђе фотографије док сати пролазе, можда је прави тренутак за дигитално чишћење.

Сазнајте шта заправо значи привремена пауза, а шта дефинитивни одлазак са ове мреже, као и како да корак по корак преузмете контролу над својим профилом.

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Да ли вам се икада догодило да отворите Инстаграм са намјером да провјерите само једну поруку, а онда сат времена касније схватите да и даље листате идеализоване фотографије туђих одмора, савршено стилизоване кафиће и туђе животе? Нисте једини.

Све већи број људи одлучује се за такозвани дигитални детокс, односно тренутак када свјесно бирају да се искључе из виртуелног свијета како би се вратили у онај стварни. Било да вам је потребна мала пауза током напорног периода или желите да потпуно затворите ово дигитално поглавље, добра вијест је да вам апликација нуди двије јасне опције, а то су привремена деактивација и трајно брисање.

Прије него што донесете одлуку и притиснете дугме, кључно је да разумјете разлику између ова два корака. Привремена деактивација представља савршену паузу за све који желе да на неко вријеме нестану са мреже. Када деактивирате налог, ваш профил, фотографије, коментари и сви лајкови постају потпуно невидљиви за друге кориснике.

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Међутим, ништа од тога није заувијек изгубљено, јер вас сви ваши подаци чекају у потпуно истом стању оног тренутка када одлучите да се поново пријавите. Са друге стране, трајно брисање је радикалан корак. Оно значи коначни раскид са овом мрежом, гдје сви ваши подаци, поруке, слике и пратиоци ишчезавају заувијек без могућности опоравка након заштитног периода. Стручњаци због тога савјетују да прије ове одлуке обавезно преузмете архиву својих података кроз подешавања апликације како не бисте остали без драгих успомена.

Ако сте одлучили да вам је потребна само привремена пауза, процес је данас знатно једноставнији него раније и можете га завршити директно преко мобилног телефона. Све што је потребно јесте да отворите свој профил, додирнете три линије у горњем десном углу и уђете у Центар за налоге. Одатле изаберите секцију са личним подацима, а затим кликните на власништво над налогом и контролу. Када отворите опцију за деактивацију или брисање, означите привремену деактивацију, унесите своју лозинку ради потврде и ваша дигитална пауза може званично да почне.

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За оне који су потпуно пресјекли и желе трајно да уклоне свој дигитални отисак, пут кроз апликацију је готово идентичан. Пратећи исту путању кроз Центар за налоге и секцију за контролу профила, овог пута умјесто паузе бирате опцију за брисање налога. Инстаграм ће вам поставити питање о разлогу одласка, а након што унесете лозинку и потврдите свој избор, започиње процес уклањања. Важно је знати да вам систем оставља рок од тридесет дана да се евентуално предомислите. Уколико се у том периоду ниједном не пријавите на свој налог, сви ваши подаци ће након истека рока бити трајно избрисани из базе, преноси Глас Српске.

Иако се током првих неколико дана одсутности са мреже може јавити благи осјећај да пропуштате нешто важно, већина људи веома брзо примјети позитивне промјене у свакодневном животу. Без плавог свјетла и бесконачног прелиставања садржаја прије спавања, сан постаје квалитетнији, а ослобађа се и значајна количина времена за читање, хобије или искрене разговоре са блиским људима. Дигитални простор треба да буде у служби човјека, а не супротно, због чега је повремено искључивање најбољи начин да поново преузмете контролу над својим даном, временом и животом

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Инстаграм

друштвене мреже

технологија

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