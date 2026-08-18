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Ведрана Рудан је овако говорила о својој сахрани

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:39

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Хрватска књижевница Ведрана Рудан.
Фото: YouTube/Screenshot/HRT

Хрватска књижевница Ведрана Рудан преминула је у 77. години. Умрла је послије дуге и тешке болести.

Тужне вијести су саопштене на њеној Фејсбук страници.

Ведрана Рудан

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Крајем јула, поново је потресла јавност искреном и емотивном колумном у којој је проговорила о животу онколошких пацијената и људима који се свакодневно боре за њих.

- Организовала сам своју сахрану. Платила сам човјеку да моју урну одвезе чамцем на отворено море и прах истресе у дубину. До смрти ме ждерало дијете, након смрти ће ме гутати рибе. То ће ми бити најбоља инвестиција у животу, опростите, послије живота. Је***! Моје дијете воли ораде из рерне које нису из узгоја. И након смрти ћу бити јестива? Шта сам дјетету дала, а нисам морала? Нећу набрајати, све радимо исто. Да сам своју бебу након средње школе шутнула њој бих помогла, себе уништила. Љубав према беби убија на рате. Кад нам размажена деришта од 10+, 20+, 30+, 40+, 50+… врате онако како сваки човек враћа ономе ко је према њему добар, онда се чудимо.

Ведрана Рудан била је хрватска књижевница, новинарка и колумнисткиња, позната по свом бритком и провокативном стилу.

Рођена је 1949. године у Опатији. Писала је романе, колумне и текстове у којима је често говорила о положају жена, друштвеним проблемима и неправди.

Ведрана Рудан

Култура

Преминула Ведрана Рудан

Међу њеним познатијим дјелима су „Ухо, грло, нож“, „Љубав на посљедњи поглед“ и „Црнци у Фиренци“.

Преминула је након дугогодишње борбе са раком.

(Телеграф.рс)

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Ведрана Рудан

Преминула Ведрана Рудан

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