Неуништиви Ђоковић у четвртфиналу Пекинга послије преокрета

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у четвртфинале турнира у Пекингу побједом против Јунчаокетеа Буа послије преокрета резултатом 4:6, 7:6, 6:2. За мјесто у полуфиналу српски ас играће против побједника дуела Саша Зверев/Јунченг Шанг.
Новак Ђоковић уписао је 31. везану побједу на турниру у Пекингу. Никада највећи свих времена није изгубио у том граду и сада се тај нестварни низ наставља, иако је противник дао све од себе да га прекине.
Борба је трајала два сата и 52 минута.
Иако је Новаков противник „на папиру“, односно према рангу, требало да буде лакши залогај од Нуно Боргеша, ситуација је била супротна.
Рано су српског аса почели да муче проблеми са којима води борбу током цијеле сезоне и већ послије првих неколико гемова видјело се да је ситуација далеко од идеалне. Уписао је Новак шест ас сервиса, али је проценат првог сервиса био на свега 58 одсто, што је било премало.
Пресудан је био седми гем који је Новак отворио добро, али је Бу знао да казни сваку грешку. Пропустио је кинески тенисер најприје три брејк лопте у том гему и то због јефтиних грешака, али је на крају четврту искористио.
До краја сета Новак је остао без шансе да узврати и за тих 50 минута игре противнику није запријетио ниједном брејк лоптом, па је тако Бу дошао до сета.
Далеко боље је Новак изгледао на терену у другом сету и то од самог почетка истог. Боље се кретао, сигурније сервирао и лакше освајао сервис гемове, а што је било најважније, почео је и да пријети на противников сервис.
До прве прилике за брејк Ђоковић је дошао у четвртом сервис гему и искористио је, али му је за то била потребна исцрпна борба која га је коштала, јер за наредни гем није имао толико снаге, а Бу је то казнио и експресно вратио брејк.
Услиједио је медицински тајм-аут, што се и очекивало, и на терен се вратио нешто енергичнији, али су и даље проблем правиле исцрпљујуће размјене које је покушавао да изазове Бу, јер је знао да је у том сегменту у предности у односу на најбољег свих времена.
Није се предавао Новак, наставио је да се бори до посљедњег атома снаге и успио је да дође до тај-брејка, а тамо је показао чисту доминацију. Потпуно је притисак самљео Буа и тако је Ђоковић изборио трећи сет који није могао боље да почне.
Скроз је опорављен и свјеж Новак ушао у сет одлуке и већ у првом гему направио је брејк. То му је додатно донијело снаге и енергије, па је српски ас заплесао по терену и још једном противнику одузео сервис гем. Тада је било јасно да Новак иде ка 31. узастопној побједи у Пекингу.
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