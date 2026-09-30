Новак Ђоковић забринуо цијелу Србију дан пред повратак на терен

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић у сриједу започиње такмичење на тлу Пекинга, у оквиру турнира из серије 500, на којем је посљедњи пут играо 2015. године. Са скором 29-0 дошао је у Кину, уз намјеру да врати трофеј у своје витрине.
Први ривал биће му незгодни Португалац Нуно Боржеш, а дан пред сусрет са њим, Ноле је тренирао на теренима унутар велелепног комплекса и то пред навијачима. Ипак, многе је забринуо.
Након пораза од Маријана Навонеа на УС Опену, многи се питају у каквом је физичком стању најбољи тенисер у историји, а судећи по тренингу, није изгледао најсвежије.
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Његов спаринг партнер у уторак био је мађарски тенисер Фабијан Марожан, а одиграли су чак и половину једног сета. Србин је славио 3:2, уз брејк вишка, али су се дилеме појавиле на друштвеним мрежама.
Ђоковић је изгледао уморније него претходних дана и не толико опуштено, а деловало је да физички и даље није толико спреман, па ће против Боржеша морати да буде јако опрезан, уз проналазак својих правих удараца и ритма. Посматрачи тренинга посебно истичу да ће сервис морати да буде бољи.
Ђоковић на терен против Нуна излази око 13 часова по нашем времену.
Serve practice today. Novak #Djokovic also played a practice set with Marozsán Fábián ending with 3-2 Novak up (one break)— milos (@milos64692648) September 29, 2026
But he looks very tired and not as happy and relaxing as yesterday. His physical condition is also in doubts😔 #ChinaOpen pic.twitter.com/8zZ6w6aask
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