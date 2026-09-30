Logo

Новак Ђоковић забринуо цијелу Србију дан пред повратак на терен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 08:10

Коментари:

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Српски тенисер Новак Ђоковић у сриједу започиње такмичење на тлу Пекинга, у оквиру турнира из серије 500, на којем је посљедњи пут играо 2015. године. Са скором 29-0 дошао је у Кину, уз намјеру да врати трофеј у своје витрине.

Први ривал биће му незгодни Португалац Нуно Боржеш, а дан пред сусрет са њим, Ноле је тренирао на теренима унутар велелепног комплекса и то пред навијачима. Ипак, многе је забринуо.

Након пораза од Маријана Навонеа на УС Опену, многи се питају у каквом је физичком стању најбољи тенисер у историји, а судећи по тренингу, није изгледао најсвежије.

katolicki svestenik

Хроника

Свештеник пао у Међугорју, љекари га нису успјели спасити

Његов спаринг партнер у уторак био је мађарски тенисер Фабијан Марожан, а одиграли су чак и половину једног сета. Србин је славио 3:2, уз брејк вишка, али су се дилеме појавиле на друштвеним мрежама.

Ђоковић је изгледао уморније него претходних дана и не толико опуштено, а деловало је да физички и даље није толико спреман, па ће против Боржеша морати да буде јако опрезан, уз проналазак својих правих удараца и ритма. Посматрачи тренинга посебно истичу да ће сервис морати да буде бољи.

Ђоковић на терен против Нуна излази око 13 часова по нашем времену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Новак Ђоковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Новак Ђоковић погођен у главу!

2 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић: Засад је добро – моји резултати овде говоре сами за себе

2 д

0
Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.

Тенис

Новак Ђоковић напредовао на АТП листи, ево на којем је мјесту

2 д

2
Јаник Синер мора на операцију?

Тенис

Јаник Синер мора на операцију?

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима