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Јаник Синер мора на операцију?

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27.09.2026 11:25

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Јаник Синер мора на операцију?
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Јаник Синер већ више од два мјесеца није одиграо такмичарски меч, иако се након освајања Вимблдона није очекивало да ће његов повратак на терен толико потрајати.

Италијан је средином јула стигао до титуле на лондонском гренд слему, након чега је планирао наставак сезоне, али је у међувремену пропустио неколико турнира.

Прво је морао да одустане од наступа на мастерсу у Синсинатију, а затим и од Ју-Ес опена. Синер је потом био пријављен за турнир из серије 500 у Пекингу, али је и тај наступ отказао.

"Код Јаника се ради о синдрому илиотибијалног тракта. Синер има проблем са ткивом изнад кољена“, пише "Коријере дело спорт“ уз потанко објашњење шта је у питању.

"Проблем није у кољену, него ван њега“.

Италијански лист потом наводи да операција још није извјесна, али постоји као могућност:

"Сада су на реду одмор, много физиотерапеутског рада уз постепено повећавање оптерећења, како он више не би осјећао бол. Али ако то не да резултате, онда постоји могућност операције. Та опција још није реална, али није ни немогућа.“

"Пријављен је за мастерс у Шангају, од 7. до 18. октобра, али ако ми можемо да предвиђамо, неће тамо играти", наводи "Коријере дело спорт“ преноси Спорт клуб.

Италлијани наводе и да је Синер био у посјети Гучијевој модној ревији у Милану, где се прошетао модном пистом, али да је потом отишао на нове контроле на клинику.

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Тагови :

Јаник Синер

Операција

тенис

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