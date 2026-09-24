Алкарас изабрао између Надала и Ђоковића – одговор је јасан

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Карлос Алкарас никада није скривао колико се током одрастања дивио Рафаелу Надалу, али емоције према свом земљаку није ставио испред резултата када је говорио о најбољем тенисеру у историји.
Шпански ас је у разговору за Би-Би-Си јасно раздвојио свог дјечачког идола од играча којем припада титула највећег свих времена.
„Ако гледамо бројке, дилеме нема – Новак Ђоковић је најбољи свих времена“, поручио је Алкарас.
Објаснио је да се као дијете угледао на Надала и желио да једног дана постане играч попут њега, али да све што је Ђоковић остварио представља пресудан аргумент. Посебно је нагласио да је српски тенисер успијевао да комплетира највеће трофеје и подвиге више пута.
Бројке потврђују Алкарасове ријечи. Ђоковић има рекордна 24 гренд слем трофеја, 40 титула на мастерсима и 428 недјеља на првом мјесту АТП листе. Једини је тенисер који је сваки гренд слем, свих девет мастерса и Завршни турнир освајао најмање два пута, док је колекцију употпунио олимпијским златом.
Алкарас се осврнуо и на одсуство Јаника Синера са Лејвер купа. Италијан је обиљежио почетак сезоне освајањем великог броја трофеја, а Шпанац признаје да му недостају њихови међусобни окршаји.
Према његовим ријечима, Синер га свакодневно мотивише да подиже ниво игре, док сваки нови дуел додатно развија ривалство које је постало централна прича савременог мушког тениса. Алкарас се нада да ће се поново састати са Италијаном до краја године јер је свјестан колико публика ишчекује њихове мечеве.
Шпанац ће од 25. до 27. септембра у лондонској О2 арени предводити Тим Европе на Лејвер купу. Саиграчи ће му бити Александер Зверев, Каспер Руд, Јакуб Меншик, Флавио Коболи и Рафаел Ходар, док ће са друге стране стајати Тим свијета који предводе Тејлор Фриц, Алекс де Минор и Александер Бублик.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
1 д0
Тенис
3 д0
Тенис
3 д0
Тенис
4 д0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Тренутно на програму