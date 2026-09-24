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Будимир и Кострешевић са руководством ПУ Требиње

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24.09.2026 13:57

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Кострешевић и Будимир ПУ Требиње састанак
Фото: Ustupljena fotografija

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић боравили су данас у радној посјети Полицијској управи Требиње, гдје су одржали састанак са руководством Полицијске управе и командирима полицијских станица на подручју ове управе.

На састанку је разговарано о стању безбједности на подручју Полицијске управе Требиње које је оцјењено задовољавајућe, као и активностима које полицијски службеници предузимају на очувању стабилног безбједносног амбијента, али актуелним пословима и задацима који су пред припадницима полиције.

Посебна пажња посвећена је организацији рада, оперативном поступању и даљем унапређењу безбједности грађана на подручју које покрива Полицијска управа Требиње.

Током посјете, министар и директор полиције обишли су и објекат у изградњи намијењен за потребе Станичног одјељења полиције Горица и Јединице жандармерије ПУ Требиње у насељу Горица у Требињу, чији завршетак се очекује до краја ове године.

Изградњом и стављањем објекта у функцију биће обезбијеђени квалитетнији услови за рад и смјештај полицијских снага, као и боља опремљеност и ефикасније извршавање послова и задатака на подручју источне Херцеговине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељко Будимир

Синиша Кострешевић

МУП Републике Српске

ПУ Требиње

Састанак

Полиција

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