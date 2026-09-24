Будимир и Кострешевић са руководством ПУ Требиње

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић боравили су данас у радној посјети Полицијској управи Требиње, гдје су одржали састанак са руководством Полицијске управе и командирима полицијских станица на подручју ове управе.
На састанку је разговарано о стању безбједности на подручју Полицијске управе Требиње које је оцјењено задовољавајућe, као и активностима које полицијски службеници предузимају на очувању стабилног безбједносног амбијента, али актуелним пословима и задацима који су пред припадницима полиције.
Посебна пажња посвећена је организацији рада, оперативном поступању и даљем унапређењу безбједности грађана на подручју које покрива Полицијска управа Требиње.
Током посјете, министар и директор полиције обишли су и објекат у изградњи намијењен за потребе Станичног одјељења полиције Горица и Јединице жандармерије ПУ Требиње у насељу Горица у Требињу, чији завршетак се очекује до краја ове године.
Изградњом и стављањем објекта у функцију биће обезбијеђени квалитетнији услови за рад и смјештај полицијских снага, као и боља опремљеност и ефикасније извршавање послова и задатака на подручју источне Херцеговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч13
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Тренутно на програму