Каран на Крфу: Плава гробница остаје завјет урезан у наше колективно памћење

Аутор:АТВ редакција
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У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа, написао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Данас, 110 година касније, полагањем вијенаца у Плаву гробницу, између острва Крф и Видо, одајемо почаст страдалим прецима и свједочимо да њихова жртва и даље живи у нашем памћењу. Са ових обала српски војници, након незапамћеног страдања, поново су сложно и незаустављиво кренули у строј, према својој земљи и толико сањаној слободи", каже Каран.
У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа.— Siniša Karan (@sinisa_karan) September 24, 2026
Данас, 110 година касније, полагањем вијенаца у Плаву гробницу, између острва Крф и Видо, одајемо почаст страдалим прецима и… pic.twitter.com/KhuTvmSFEz
Истакао је да Плава гробница остаје завјет урезан у наше колективно памћење.
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