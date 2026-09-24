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Каран на Крфу: Плава гробница остаје завјет урезан у наше колективно памћење

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24.09.2026 14:14

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У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа, написао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Фото: minrzs.gov.rs

У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа, написао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

"Данас, 110 година касније, полагањем вијенаца у Плаву гробницу, између острва Крф и Видо, одајемо почаст страдалим прецима и свједочимо да њихова жртва и даље живи у нашем памћењу. Са ових обала српски војници, након незапамћеног страдања, поново су сложно и незаустављиво кренули у строј, према својој земљи и толико сањаној слободи", каже Каран.

Истакао је да Плава гробница остаје завјет урезан у наше колективно памћење.

Крф - Плава гробница
Крф - Плава гробница
minrzs.gov.rs

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Тагови :

Синиша Каран

Крф

предсједник Републике Српске

Плава гробница

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