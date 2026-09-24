Logo

Спремите кишобране: Сутра пљускови и грмљавина

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 14:45

Коментари:

0
киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно облачно, понегдје са кишом и пљусковима с грмљавином, а на југу се очекује јака бура.

На југу и истоку ће падати киша и пљускови с грмљавином, а на сјеверу и западу биће претежно суво уз постепено разведравање.

До поднева на југу падавине престају и биће све сунчаније уз јаку буру, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана повремено и појачан сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена до јака бура.

Јутарња температура ваздуха биће од шест до 12, на југу до 16, а највиша дневна од 12 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вријеме сутра

Временска прогноза

Киша

Пљускови

Коментари (0)

Више из рубрике

Примопредаја дужности предсједника Окружног суда у Бијељини

Друштво

Примопредаја дужности предсједника Окружног суда у Бијељини

2 ч

0
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Друштво

Бубић: У Српској више од 12.000 предузетница

3 ч

0
У саобраћај пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута

Друштво

У саобраћај пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута

3 ч

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Друштво

Након тешког периода стижу награде: Три знака очекују велики преокрет

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

16

24

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

16

21

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

16

14

Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

16

13

Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима