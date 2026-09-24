Спремите кишобране: Сутра пљускови и грмљавина

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно облачно, понегдје са кишом и пљусковима с грмљавином, а на југу се очекује јака бура.
На југу и истоку ће падати киша и пљускови с грмљавином, а на сјеверу и западу биће претежно суво уз постепено разведравање.
До поднева на југу падавине престају и биће све сунчаније уз јаку буру, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана повремено и појачан сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена до јака бура.
Јутарња температура ваздуха биће од шест до 12, на југу до 16, а највиша дневна од 12 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
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