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Примопредаја дужности предсједника Окружног суда у Бијељини

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24.09.2026 13:57

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Примопредаја дужности предсједника Окружног суда у Бијељини
Фото: RTV Puls Brčko

Досадашњи предсједник Окружног суда у Бијељини, судија Зоран Џида, данас је званично предао дужност новоименованом вршиоцу дужности предсједника Окружног суда у Бијељини, судији Драгославу Ерделићу.

Примопредаја дужности протекла је у конструктивној и професионалној атмосфери, уз обострано уважавање и захвалност за досадашњу сарадњу.

Досадашњи предсједник Зоран Џида оставио је значајан допринос у раду и функционисању Окружног суда, а своје искуство, професионалност и посвећеност дужности у претходном периоду ставио је у службу унапређења рада институције и повјерења у правосуђе.

Новоименовани вршилац дужности предсједника Драгослав Ерделић преузео је дужност са јасном опредијељеношћу да настави одговоран, професионалан и ефикасан рад Суда, уз очување достигнутих стандарда и даље унапређење рада институције.

Том приликом истакнута је важност континуитета у раду, професионалног односа према запосленима и странкама, као и заједничког дјеловања свих запослених на остваривању циљева и задатака Суда.

Захваљујемо Зорану Џиди на досадашњем ангажману и доприносу у раду овог суда, а Драгославу Ерделићу желимо много успјеха, одговорности и професионалне енергије на новој дужности.

Примопредаја дужности представља наставак институционалног континуитета и потврду опредијељености Окружног суда у Бијељини за законит, професионалан и одговоран рад.

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Таг :

Бијељина

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