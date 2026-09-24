Минић: Недопустив прогон Срба из Оружаних снага БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Недопустив је прогон Срба из Оружаних снага БиХ, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Министар којем је главна преокупација ширење мржње према српском народу не може такво поступање представљати као борбу за правду", навео је Минић на Иксу.
Недопустив је прогон Срба из Оружаних снага БиХ. Министар којем је главна преокупација ширење мржње према српском народу не може такво поступање представљати као борбу за правду.— Саво Минић (@minic_savo) September 24, 2026
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