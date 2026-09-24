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Минић: Недопустив прогон Срба из Оружаних снага БиХ

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24.09.2026 14:30

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Недопустив је прогон Срба из Оружаних снага БиХ, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Министар којем је главна преокупација ширење мржње према српском народу не може такво поступање представљати као борбу за правду", навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Прогон Срба

отпуштање радника

ОС БиХ

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