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Ових пет хороскопских парова се тешко усклађују у љубави

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24.09.2026 15:09

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Иако се за неке хороскопске знакове сматра да се природно надопуњују, постоје и комбинације које према астролошким тумачењима могу донијети више несугласица.

Различите потребе, начин комуникације и поглед на односе могу бити извор напетости, посебно када партнери тешко проналазе компромис.

Ован и Рак

Ован је директан, спонтан и воли брзо д‌јеловати, док Рак често тражи више емоционалне сигурности и времена за доношење одлука.

Због тих разлика Ован може Раку д‌јеловати превише нагло, а Рак Овну преосјетљиво. Ако не пронађу заједнички ритам, неспоразуми се могу лако гомилати.

Близанци и Шкорпија

Близанци воле разговор, промјене и разноликост, док Шкорпији често више одговарају дубина, интензитет и осјећај повјерења.

Близанцима Шкорпија може д‌јеловати превише озбиљно или посесивно, док Шкорпија може имати утисак да су Близанци недовољно посвећени односу, преноси Индекс.

Лав и Јарац

Лав често ужива у спонтаности, пажњи и изражавању емоција, док Јарац више цијени планирање, стабилност и конкретне циљеве. Њихове различите животне приоритете није увијек лако ускладити. Проблем се може појавити и када обоје желе имати главну ријеч.

Д‌јевица и Стријелац

Д‌јевица воли ред, организацију и промишљање детаља, док Стријелац више цијени слободу, спонтаност и нова искуства. Д‌јевици Стријелац може д‌јеловати непредвидиво, док Стријелац може имати осјећај да га Д‌јевица превише ограничава.

Бик и Водолија

Бик најчешће тражи стабилност и познату рутину, док Водолија цијени промјене, независност и слободу. Управо због тога могу имати различита очекивања од свакодневног живота и односа. Компромис може бити кључан како би њихове разлике постале предност, а не извор сукоба.

Разлике нису пресуда

Астролошка компатибилност може бити занимљив начин за размишљање о разликама међу партнерима, али не одређује хоће ли однос успјети. Чак и комбинације које се сматрају мање компатибилним могу имати квалитетан однос ако постоји међусобно поштовање, отворена комуникација и спремност на компромис. Осим сунчевог знака, астролошка тумачења често узимају у обзир и друге елементе наталне карте.

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Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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