Шестогодишња дјевојчица поставила рекорд у слагању Рубикове коцке

Аутор:АТВ редакција
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Шестогодишња дјевојчица Лијан Јунџи из Кине поставила је нови женски свјетски рекорд у брзом слагању Рубикове коцке, рјешавајући стандардну коцку са три пута три поља по страници у просјеку за нешто више од четири секунде.
Лијан је први пут оборила рекорд раније овог мјесеца, са просјечним временом од 4,52 секунде на такмичењу које је сертификовала Свјетска асоцијација кубинга /брзог рјешавања Рубикове коцке/ у граду Вухану, а затим је побољшала резултат на 4,27 секунди на другом такмичењу у граду Гуангџоуу, објавила је у понедјељак Кинеска централна телевизија - ЦЦТВ.
Како је наведено, она је постала једини такмичар у женској конкуренцији који је остварио просјек краћи од 4,5 секунди.
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Телевизија је објавила да је Лијан први пут покушала да сложи Рубикову коцку када је имала четири године и да јој је тада било потребно 90 секунди. Она је савладала више од 1.300 формула за слагање и недавно је свакодневно тренирала око два до три часа, преноси Срна.
У прилогу се додаје да су је родитељи одвели у Шангај како би учила од врхунских тренера.
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