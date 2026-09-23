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Вукоје оптужен за шверц 5,2 килограма марихуане

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23.09.2026 11:53

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Хапшење у Билећи
Фото: Screenshot

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Милана Вукоје (75) из Билеће због шверца 5,2 килограма марихуане.

Вукоји је на терет стављено кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге. У оптужници се наводи да је 15. марта ове године неовлаштено држао и ради продаје преносио марихуану, коју је сакрио у унутрашњости аутомобила ”пежо 307”.

Дрога заплијењена у Билећи

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”Оптужени је превозио осам пакета марихуане, укупне тежине 5,22 килограма коју је прибавио од њему познате особе на подручју општине Билећа. Такође, у својој кући је производио дрогу тако што је у пет саксија засадио индијску конопљу и за даљу продају држао припремљених 0,4 грама марихуане”, наводи се у оптужници.

Дрогу су пронашли и одузели полицијски службеници ПУ Требиње.

Дрога заплијењена у Билећи
Дрога заплијењена у Билећи
Уступљена фотографија

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Тагови :

трговина дрогом

Билећа

Оптужница

марихуана

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