Кошарац: Цвијановићева са пуним кредибилитетом представља Српску на свјетским адресама

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас представља Републику Српску на најважнијим свјетским адресама достојанствено, са пуним политичким кредибилитетом и јасним ставом, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је рекао Срни да присуство Цвијановићеве на пријему код америчког предсједника Доналда Трампа, први пут у формату у којем не присуствује само предсједавајући Предсједништва, представља огроман дипломатски искорак и снажну потврду да се глас Српске чује тамо гдје се доносе најважније одлуке.
- Посебну тежину има састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс, најближом сарадницом америчког предсједника Доналда Трампа. У времену сложених геополитичких односа, то није само протоколарни сусрет, већ доказ да се упорном, озбиљном и одговорном политиком отварају врата тамо гдје су многи тврдили да су заувијек затворена - навео је Кошарац.
Он је рекао да Цвијановићева у тим разговорима не представља само себе, него Републику Српску, њене институције, интересе и њено право да самостално и достојанствено говори о питањима од виталног значаја за српски народ.
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