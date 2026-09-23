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Кошарац: Цвијановићева са пуним кредибилитетом представља Српску на свјетским адресама

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23.09.2026 12:43

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас представља Републику Српску на најважнијим свјетским адресама достојанствено, са пуним политичким кредибилитетом и јасним ставом, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је рекао Срни да присуство Цвијановићеве на пријему код америчког предсједника Доналда Трампа, први пут у формату у којем не присуствује само предсједавајући Предсједништва, представља огроман дипломатски искорак и снажну потврду да се глас Српске чује тамо гдје се доносе најважније одлуке.

- Посебну тежину има састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс, најближом сарадницом америчког предсједника Доналда Трампа. У времену сложених геополитичких односа, то није само протоколарни сусрет, већ доказ да се упорном, озбиљном и одговорном политиком отварају врата тамо гдје су многи тврдили да су заувијек затворена - навео је Кошарац.

Он је рекао да Цвијановићева у тим разговорима не представља само себе, него Републику Српску, њене институције, интересе и њено право да самостално и достојанствено говори о питањима од виталног значаја за српски народ.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Жељка Цвијановић

Коментари (6)

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