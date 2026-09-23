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Минић: Народ ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн "политичаре"

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23.09.2026 13:26

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да не вјерује онима што говоре да је политика прљава, већ да вјерује само народу Српске који ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн "политичаре".

"Говорили су ми да је политика подла, прљава и без трунке морала. Нисам им вјеровао, а не вјерујем ни данас. И данас вјерујем само народу Републике Српске, да ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн `политичаре`", навео је Минић.

Он је истакао да вјерује да ће Српска остати здраво друштво за дјецу и земља у којој вриједи живјети.

"Вјерујем да су ово посљедњи онлајн крици оних који немају храбрости да било шта ураде јавно, са својим именом и презименом. Знам зашто вјерујем", навео је Минић на "Иксу".

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Тагови :

Република Српска

СНСД

Избори 2026

Саво Минић

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