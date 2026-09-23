Минић: Народ ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн "политичаре"

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да не вјерује онима што говоре да је политика прљава, већ да вјерује само народу Српске који ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн "политичаре".
"Говорили су ми да је политика подла, прљава и без трунке морала. Нисам им вјеровао, а не вјерујем ни данас. И данас вјерујем само народу Републике Српске, да ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн `политичаре`", навео је Минић.
Он је истакао да вјерује да ће Српска остати здраво друштво за дјецу и земља у којој вриједи живјети.
Говорили су ми да је политика подла, прљава и без трунке морала. Нисам им вјеровао, а не вјерујем ни данас.
И данас вјерујем само народу Републике Српске, да ће 4. октобра казнити лажове, манипулаторе и анонимне онлајн „политичаре“.
Вјерујем да ће Српска остати здраво друштво за нашу дјецу и земља у којој вриједи живјети.
Вјерујем да су ово посљедњи онлајн крици оних који немају храбрости да било шта ураде јавно, са својим именом и презименом.
Знам зашто вјерујем.— Саво Минић (@minic_savo) September 23, 2026
"Вјерујем да су ово посљедњи онлајн крици оних који немају храбрости да било шта ураде јавно, са својим именом и презименом. Знам зашто вјерујем", навео је Минић на "Иксу".
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