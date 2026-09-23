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"Наставак бриљантне дипломатије Цвијановићеве и Додика, у Европи нема боље"

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23.09.2026 11:53

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Александар Павић
Фото: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Политиколог Александар Павић оцијенио је да сусрети српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић у САД и посјете предсједника Милорада Додика Израелу, а ускоро и Москви представљају само наставак бриљантне спољне политике Републике Српске, од које тренутно нико бар у Европи нема бољу дипломатију.

Павић је Срни рекао да такву политику Република Српска води поготово од како се Доналд Трамп вратио у Бијелу кућу.

Он је оцијенио да би за било коју државу био велики успјех да може на овакав начин да гаји односе и са Русијом и са САД, али и са Израелом, што практично ником не успијева из Европе.

"А Република Српска то ради без пуног суверенитета, без своје дипломатске службе. Тако да је то једноставно успех који, који није од јуче, него се на њему ради доста дуго", додао је Павић.

Он каже да тога не би било да не постоји досљедност у политици коју води СНСД, на челу са Милорадом Додиком, у смислу да се граде нова пријатељства, али се не одриче старих.

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Павић је указао да је Додик радо виђен гост у Кремљу, а званичници Републике Српске у Трамповој Бијелој кући, зато што никад нису покушали да окрену пријатељима леђа, да за љубав Трампа окрену леђа Русији или обрнуто.

"Не, него и с једнима и другима. И то се поштује. То се поштује и у Кремљу, то се поштује у Белој кући", рекао је Павић.

Он је навео да је тај чврст став био исти и када је било тешко, те да је Додик подржавао Трампа и док није био у Бијелој кући четири године, као и уочи америчких избора 2024. године.

"У исто време то му се уопште није замерило у Москви. И ево, сад имамо ситуацију да Република Српска много боље стоји и у Кремљу и у Вашингтону, него Сарајево. А о Израелу да и не говоримо", рекао је Павић.

Напоменуо је да Српска са Израелом гаји дугогодишње односе потпуно рационално и реално, преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Република Српска

дипломатија

Европа

Александар Павић

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