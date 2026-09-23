Додик: Народ заслужује да живи слободно, достојанствено и поносно у својој Републици Српској

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Овај народ заслужује да живи слободно, достојанствено и поносно у својој Републици Српској, у Палама, чувајући своју вјеру, традицију и светиње, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Рачунајте на мене, на Саву Минића, Жељку Цвијановић и све наше људе. Ми рачунамо на вас и никада нећемо одустати од нашег народа и Републике Српске. Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати", написао је Додик на Иксу.
Овај народ заслужује да живи слободно, достојанствено и поносно у својој Републици Српској, у Палама, чувајући своју вјеру, традицију и светиње.
Рачунајте на мене, на Саву Минића, Жељку Цвијановић и све наше људе. Ми рачунамо на вас и никада нећемо одустати од нашег народа и Републике Српске.
Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
Истакао је да СНСД никада није одустао ни од једног пројекта у Палама.
"Уз подршку народа коју имамо, и наредних година наставићемо да улажемо у Пале и овај крај, јер ви то заслужујете. Зато подржите наше кандидате, Жељку Цвијановић и Саву Минића. То је глас за нашу заједничку побједу", закључио је Додик.
СНСД никада није одустао ни од једног пројекта у Палама. Уз подршку народа коју имамо, и наредних година наставићемо да улажемо у Пале и овај крај, јер ви то заслужујете. Зато подржите наше кандидате, Жељку Цвијановић и Саву Минића. То је глас за нашу заједничку побједу. https://t.co/K7d0CEQCBl— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 23, 2026
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