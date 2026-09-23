Захирагић: Бошњаци су дезоријентисани, Срби и Хрвати мијењају историју

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Бошњаци су дезоријентисани, гледају у Дениса који не зна куд ће са собом, индустрија у Федерацији БиХ пропада, Република Српска се богати, Додик лобира код Нетанјахуа, а Тројка учествује у хибридном рату против Бошњака. Ово су само цртице из једног од најватренијих говора СДА-овог првака Хариса Захирагића.
Захирагић је навео да је разлог томе што је бошњачки народ дозволио да у Сарајеву Денис Бећировић има 90.000 гласова, а Бакир Изетбеговић ни 40.000.
"Данас смо дезоријентисани, гледамо у Дениса који не зна куд ће са собом. У Конаковића који се бави Фејсбук лајвовима, умјесто да ходају по свијету. Едина Форту, Зукана Хелеза, Нихада Ука“, рекао је Захирагић.
Онда се осврнуо на дипломатске активности челних људи Републике Српске.
"Додик, ког су они дозволили да буде скинут са црне листе, био је код Нетанјахуа, након тога је био с Вучићем на војној вјежби, након тога је Израел у Србији отворио фабрику дронова, након тога је Додик поново отишао код Нетанјахуа, а прије двије ноћи војска Србије је дошла до пола Дрине“, казао је Захирагић.
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Захирагић се у говору, између осталог, пита да ли је 150.000 људи на сахрани генералу ВРС-а Ратку Младићу прошлост или садашњост, пита и да ли је став Европске комисије да Младић није сахрањен под највећим војним државним почастима прошлост или садашњост.
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"Да ли је чињеница да је Војин Мијатовић својим политикама Додиковом привреднику предао у руке Жељезару Зеницу, који је први дан угасио производњу челика и жељеза? Јесу ли случајно уништене Коксара и Жељезара? Је л' случајно сва кључна инфраструктура у ФБиХ уништена? Је л' намјенска индустрија случајно блокирана? А Републици Српској обогаћен? То није случајно, али сами смо се довели у ту ситуацију“, казао је Захирагић.
У обраћању на скупу СДА Захирагић је директно оптужио Тројку за учествовање у хибридном рату, наводећи да желе обесмислити сваки ауторитет међу Бошњацима.
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"Нема ниједан пут да се десио да је ико из Савјета министара, Парламента БиХ или Предсједништва БиХ тражио од правосуђа да испоштује Хашку А-листу ратних злочинаца. Него су, нажалост, бавили подметањем, шпијунирањем, хапшењем Бошњака, међусобним политичким борбама, док су Срби и Хрвати, нажалост, искористили механизам, преко правосуђа почели мијењати баланс и мијењати историју“, рекао је Захирагић.
У ватреном обраћању Захирагић је отишао толико далеко па је рекао да актуелни министар саобраћаја и веза Един Форто не личи на Бошњака.
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