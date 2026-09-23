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Ово је Србин који је погинуо на Октоберфесту: Александар страдао пред крај смјене

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23.09.2026 10:36

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Ово је Србин који је погинуо на Октоберфесту: Александар страдао пред крај смјене
Фото: Youtube/Focus online

Породица и пријатељи у шоку су након трагичне смрти Александра С. (52) на Октоберфесту у Минхену. Држављанин Србије страдао је након што га је закачила гондола атракције "Ханговер", која се великом брзином спуштала са висине од око 80 метара.

Трагедија се догодила у понедјељак 21. септембра, око 21.45 часова, неких десетак минута прије завршетка његовог радног времена.

Супруга Адријана рекла је да су се чули неких сат времена прије трагедије и да су се договорили да цијела породица у уторак заједно посјети Октоберфест.

Вијест о његовој смрти тешко је погодила и Александрове пријатеље.

Настрадали Александар
Настрадали Александар

"Чуо сам се са Александром три дана прије трагедије, рекао ми је да ће радити на Октоберфесту као обезбјеђење у луна парку и управо сам чуо тужну вијест када ме је његов син позвао и јавио", написао је један од Александрових пријатеља.

"Био је добричина. Много ми је жао, увијек насмијан, увијек за шалу и да насмије људе око себе", писали су његови пријатељи и познаници.

Подсјетимо, Александар је радио као радник обезбјеђења код атракције "Ханговер". Његова супруга Адријана и њихов син за Билд су рекли да им и даље није јасно како је он настрадао и како се уопште нашао у зони гдје није смио да буде.

"Заправо, нико не сме тамо да улази јер је то забрањено. Али можда је неко изгубио наочаре или мобилни телефон, па је он хтио то да покупи", рекао је син трагично страдалог држављанина Србије.

(Телеграф)

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Тагови :

Октоберфест

погибија

Њемачка

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