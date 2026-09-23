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Радник погинуо у Риму док је постављао освјетљење на Колосеуму

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23.09.2026 09:56

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Двадесетдвогодишњи радник пао је са висине од десет метара и погинуо приликом постављања освјетљења у римском Колосеуму, објавио је портал Рома Тодаy.

Како је саопштено, Андреа Морети, специјалиста за рад на висини, преминуо је у ноћи са уторка на сриједу док је радио у римском амфитеатру.

Други ниво споменика, гдје се несрећа догодила, затворен је, а истрага је у току.

Радник је, из засад непознатог разлога, пао са висине од 10 метара док је радио на на постављању новог система освјетљења за споменик, преноси Танјуг.

Истрага је у току.

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Тагови :

Рим

Колосеум

Погинуо радник

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