Радник погинуо у Риму док је постављао освјетљење на Колосеуму

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетдвогодишњи радник пао је са висине од десет метара и погинуо приликом постављања освјетљења у римском Колосеуму, објавио је портал Рома Тодаy.
Како је саопштено, Андреа Морети, специјалиста за рад на висини, преминуо је у ноћи са уторка на сриједу док је радио у римском амфитеатру.
Други ниво споменика, гдје се несрећа догодила, затворен је, а истрага је у току.
Радник је, из засад непознатог разлога, пао са висине од 10 метара док је радио на на постављању новог система освјетљења за споменик, преноси Танјуг.
Истрага је у току.
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