Трагедија у Новом Граду, погинуо радник Електродистрибуције

Аутор:АТВ редакција
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Радник Електродистрибуције М.М. (42) из Новог Града погинуо је данас усљед струјног удара приликом извођења радова на електричном стубу.
Трагедија се догодила данас око 11.30 часова.
”Полицијској станици Нови Град пријављено је да је једно лице погинуло приликом извођења радова на електричном стубу. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и у току је рад на утврђивању свих околности”, наводе у ПУ Приједор.
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